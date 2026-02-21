"С наше МВР ли Гюров ще прави предсрочни избори": Отговорът от Атанас Атанасов

"МВР и служебното правителство на Андрей Гюров не са на ПП-ДБ. Това е правителство на Гюров и на президента Илияна Йотова", заяви лидерът на Демократи за силна България, народен представител от парламентарната група на ПП-ДБ и зам.-председател на 51-ото Народно събрание генерал Атанас Атанасов пред bTV. Той отхвърли обвиненията, че ПП-ДБ отива на избори с „наше МВР“. Още: "Цицелков падна, ред е на Янкулов": ИТН се закани срещу служебния кабинет

Той увери, че ПП-ДБ няма да се намесва в кадруването на служебното правителство на Андрей Гюров. Има няколко човека, които изглеждат много прилично – като Надежда Нейнски в МВнР, Емил Дечев в МВР, Георги Клисурски в Министерство на финансите и Трайчо Трайков в Министерство на енергетиката, посочи Атанас Атанасов.

Според него в МВР са наложителни радикални кадрови проблеми и насърчавам новият вътрешен министър Емил Дечев да има смелостта да ги свърши. В МВР има милиционерски калинки и хора, назначени от досегашните управляващи да изпълняват политически поръчки, добави Атанас Атанасов.

И заяви, че не иска да коментира предварително Румен Радев като политически играч, тъй като не знае каква котка има в неговия чувал.

Атанасов е притеснен след предсрочните избори да не се окаже, че Румен Радев ще е кандидат за премиер, а Илияна Йотова – президент. Това е и неговото основно притеснение.

