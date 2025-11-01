В сезона на Скорпиона: 4 зодии, които трябва да се доверят на интуицията си

Има много хора, които умеят да разсъждават разумно, когато нещо не е наред, но и доста често се вслушват в мъдростта, която им нашепва вътрешният им глас. Други? Е, някои хора ще направят всичко, за да действат, а не да слушат – и това обикновено ги вкарва в беда. Сезонът на Скорпионите ще накара следните 4 зодиакални знака да се нуждаят да чуят вътрешните си гласове повече от всякога. Ще се вслушат ли в зова?

Рак

Когато хората ви казват да дадете втори шанс на другите, вие наистина сякаш приемате този съвет присърце. За съжаление, това обикновено означава, че заглушавате вътрешния си глас. Тоест, дори когато интуицията ви казва да не го правите, вие не ѝ се доверявате, и със сигурност след това страдате. Инстинктите ви обикновено са правилни, затова през този сезон на Скорпионите започнете да давате повече доверие на вътрешния си глас и по-малко на мнения на околните.

Лъв

Не, че не чувате вътрешния си глас. Той е толкова силен, колкото може да бъде. Но разликата е, че не винаги правите това, което ви казва. Задържате се твърде дълго в ситуации, за които знаете, че не са подходящи за вас, и през цялото време инстинктите ви крещят да направите промяна. През този сезон на Скорпион започнете да приемате съветите на вътрешния си глас. Дори и да са само малки стъпки, слушането и вслушването в призива може да ви помогне много, за да се измъкнете от лоша ситуация.

Скорпион

От всички сезони, в които трябва да започнете да слушате вътрешния си глас, без съмнение това е сезонът на Скорпион. Проблемът с вас е, че понякога бъркате тревогите и притесненията си с вътрешния си глас. Когато си мислите: „Не трябва да правя това, защото хората ще ме наранят или ще ми се подиграват“, вие приемате, че това е вашият вътрешен глас, който ви защитава. Много често сте в грешка, говори страхът ви. Вместо това използвайте този сезон, за да започнете да разграничавате действителния си инстинкт от малките начини, по които вашият вътрешен саботьор се опитва да съсипе всичко.

Козирог

Въпреки че имате страхотни инстинкти, когато става въпрос за хората около вас, не сте толкова добре настроени, когато става въпрос за вас самите. Ти си приятелят, който дава всички мъдри съвети на своите близки и приятели, но самият той не действа по нито един от тях. Вие сте истинско олицетворение на максимата „прави както ти казвам, а не както аз правя“. През този сезон на Скорпион, започнете да следвате някои от собствените си съвети. И всичко това започва, като се вслушате във вътрешния си глас. Дълбоко в себе си знаете какво не е наред и кои аспекти от живота ви се нуждаят от работа. Време е да се вслушате.

