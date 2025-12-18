Защо човешкото тяло се нуждае от прегръдки?

Защо човешкото тяло се нуждае толкова много от прегръдки – обяснението на физиолози

Зад прегръдките се крият не само емоции - те са и физиология. Този физически контакт активира „хормона на любовта“ и помага за преодоляване на тревожността и кара човек да се чувства по-добре.

Прегръдките са сложен физиологичен процес, удоволствието от което се определя не само от емоциите, но и от физическите свойства на телата ни. Както са открили учените, основната тайна се крие в терморецепцията - способността ни да възприемаме температурата.

Резултатите от ново проучване, публикувано в списанието Trends in Cognitive Sciences, доказват, че топлият контакт е от решаващо значение за нашето самосъзнание и психическо благополучие.

Защо майчината прегръдка е важна дори когато пораснем?

Способността да се прави разлика между топлина и студ е възникнала като защитен механизъм срещу опасностите на околната среда. Според съавторката Лора Кручанели обаче, терморецепцията е друг от най-древните начини, по които тялото „комуникира“ с мозъка.

Човек получава първите знаци за безопасност още в утробата на майка си, а по-късно чрез топлото докосване на родителите си. Именно това преживяване ни помага да се чувстваме цялостни. Когато прегърнем някого, мозъкът получава двоен стимул: тактилен (докосване) и термичен (топлина), което засилва чувството за притежание на тялото и заземяване.

Невробиологията на „хормона на щастието“

Защо топлото докосване ви кара да се чувствате по-спокойни? Науката го обяснява по следния начин: топлината активира специфични нервни влакна в кожата – C-тактилни аференти. Тези сигнали пътуват по термични пътища до инсуларната кора на мозъка. Реакцията е мощно освобождаване на окситоцин – съединение, често наричано „хормон на любовта“ или „хормон на доверието“. Този процес намалява нивата на стрес, подобрява цялостното благосъстояние и осигурява усещане за комфорт.

Въздействие на прегръдката върху психичното здраве

Изследователите отбелязват, че нарушенията в образа на тялото често съпътстват депресията и хранителните разстройства. Съавторът на изследването Херардо Салвато отбелязва, че изучаването на температурните реакции може да помогне за разбирането дори на сложни състояния, като например последиците от инсулт, когато пациентът вече не идентифицира крайник като свой.

Отвъд медицинския аспект, учените отбелязват важността на изучаването на терморецепцията в контекста на изменението на климата. Глобалното затопляне може да окаже пряко въздействие върху настроението ни и нивата на ежедневен стрес поради постоянните температурни колебания.

Последните открития показват, че навикът за целуване е възникнал в животинското царство преди приблизително 17–21 милиона години. Този ритуал е бил разпространен сред много видове – от примати до насекоми, много преди появата на първите човешки индивиди.

Защо някои хора не обичат да бъдат прегръщани?