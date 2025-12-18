Спорт:

Парк вместо небостъргач: "Стрелбище" се отърва от чудовищен строеж

18 декември 2025, 18:57 часа 437 прочитания 0 коментара
Парк вместо небостъргач: "Стрелбище" се отърва от чудовищен строеж

"Общинският съвет разреши двадесетгодишен проблем. Частният имот на ъгъла на бул. "България" и бул. "П. Ю. Тодоров" ще бъде придобит от общината, с предназначение за парк, срещу размяна за друг имот в район "Младост". Благодаря на съветниците, които подкрепиха доклада, на който бях съвносител". С тези думи кметът на столичния район "Триадица" Димитър Божилов оповести край на една продължила цели 8 години сага - но кметът на "Младост" Ивайло Кукурин вече изрази бурно несъгласие с решението, научете: Печално известен небостъргач сблъска "Триадица" и "Младост"

"Чакането си струваше. По силата на предложеното решение, имотът става публична общинска собственост след подписване на договора за придобиване и ще бъде с отреждане за парк и озеленяване - задача, която ще изпълня с удоволствие", добави Божилов в страницата си във Facebook.

Кметът на "Триадица" признава, че решението на този казус не е системно решение. "Неодобрението на всички, които се борят с презастрояването е и мое. Ето защо идеята ми да се създаде територия, с която да се обезщетяват частни собственици отново е на дневен ред. Защото всички ние живеем в един град и всеки има право на спокойствие и сигурност за зелените пространства пред дома си или в парка":

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
