Голямото топене на ледниците: Учени разкриха кога ще започне

Светът е на прага на „голямо топене“ на планински ледници. Бъдещите поколения може да наследят планета, където ледниците ще се превърнат в рядка гледка. Ново проучване на швейцарски учени предполага, че пикът на загубата на ледници може да настъпи след по-малко от две десетилетия, като броят им ще намалее десетократно до края на века.

Учените са определили конкретни дати, когато Земята ще започне масово да губи ледниците си. Те са предвидили какво ще бъде бъдещето на планета без лед. Това съобщава IFL Science, позовавайки се на резултатите от проучване на учени от Федералния технологичен институт в Цюрих (ETH Zürich), публикувано в списанието Nature Climate Change.

Голямото топене на ледниците на Земята

Нашата планета в момента е дом на повече от 200 000 ледника, но ако изменението на климата не се контролира, този брой може да спадне до 18 000 през този век.

Какво е „пикът на топене“? Учените се опитват да определят момента, в който броят на изчезващите ледници за една година ще достигне своя максимум. Оптимистичният сценарий при температура +1,5 градуса по Целзий изглежда така - ако светът ограничи глобалното затопляне, „пикът на топене“ ще настъпи около 2041 г. Тогава около 2000 ледника ще изчезнат за една година.

Сценарият да средно повишение на глобалната температура с +4 градуса по Целзий изглежда така - пикът ще се измести към 2055 г., но ще бъде много по-опустошителен, ще губим 4000 ледника годишно.

„За първи път определихме годините, в които всеки един ледник на Земята ще изчезне“, каза водещият автор на изследването Ландер ван Трихт.

Статистиката за оцеляването на ледниците до 2100 г. изглежда ужасяваща, особено за популярните туристически региони. Според сценария за силно затопляне и повишение на температурата с +4 градуса по Целзий, на Алпите ще останат само 20 ледника (по-малко от 1% от днешните). Дори средно големи, като например ледника Рона, ще изчезнат.

В скалистите планини около 100 ледника ще оцелеят (това е под 1%). Андите и Централна Азия ще загубят от 94% до 96% от леда си.

Защо това е важно?

Изчезването на ледниците не е просто промяна в ландшафта. Дори малките ледници действат като животоподдържащи системи за местните общности.

„Всеки ледник е свързан с място, история и хора, които усещат загубата му“, подчерта Ван Трихт.

Те осигуряват питейна вода, напояване на селскостопански обекти и водноелектрическа енергия. Ако тези „ледени кули“ се стопят, милиони хора могат да останат без вода.

Промените в океана ускоряват топенето на ледниците в Източна Антарктика. По-конкретно, централните ѝ райони се затоплят много по-бързо от прогнозираните климатични модели.

