АЕЦ "Козлодуй" купува 68 декара "златна" ливада за 100 млн. евро

Депутати от "Продължаваме промяната" разкриха нова схема, която според тях крие сериозен риск от източване на публични средства. Радослав Рибарски съобщи за подготвяна сделка, свързана с проекта АЕЦ "Козлодуй Нови мощности", при която се планира покупката на частен терен на цена без аналог. Ако сделката бъде реализирана, продавачът би могъл да отбележи истинска "печалба на века".

Става дума за имот от 68 декара в землището на село Хърлец, разположен на няколко километра от атомната централа. Земята е със статут "ливада", но е определена като необходима за изграждането на новите ядрени реактори на площадката "Козлодуй". По информация, изнесена от депутатите, в писмо до изпълнителния директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов, АЕЦ "Козлодуй" е поискала близо 100 млн. евро за придобиването на имота. Това означава почти 3 млн. лева за декар – цена, която рязко се разминава с пазарните реалности.

За сравнение, средната цена на т.нар. "затревени площи" в България за последните пет години не достига 400 лева за декар, а за 2024 г. е 367 лв., сочат данните на НСИ. По думите на брокери, дори в района на Хърлец сделки с ниви, пасища и ливади се сключват на подобни стойности, но в евро за декар, не в левове. Още: Westinghouse подписа със седем български компании за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“

Кой стои зад сделката?

Собственик на въпросния терен е "Интерпром" ЕООД, фирма на Калоян Теодосиев – предприемач с интереси в енергетиката, строителството и минната индустрия. Той участва в повече от 10 дружества, сред които "Чиренгаз", "Енергогруп", "Юг инвест строй", "Ес Ер Сюприйм Резидънс" и други.

"Интерпром" е сред подизпълнителите по проекта "Балкански поток", а през 2022 г. компанията беше санкционирана от КЕВР за манипулации на пазара на електроенергия. Вестник "Банкер" посочва фирмата като един от рекордьорите по спечелени държавни поръчки във ВиК сектора. Калоян Теодосиев е бил и сътрудник на ген. Стоян Тонев в периода, когато бившият директор на ВМА беше депутат от ГЕРБ. През 2012 г. предприемачът фигурира и сред потенциалните спонсори на ФК ЦСКА.

Подробностите около т.нар. "златна поляна" станаха публични по време на изслушване на министъра на енергетиката Жечо Станков, инициирано от "Продължаваме промяната". Въпреки опитите на управляващото мнозинство да осуети изслушването, министърът беше принуден да даде обяснения. Още: Шести блок на АЕЦ "Козлодуй“ отново работи след поредно изключване

"Вярно ли е, че АЕЦ "Козлодуй" купува 68 декара земеделска земя със статут „ливада“ за 100 млн. евро без ДДС, което прави 1 470 588 евро за декар (2 876 176 лв./дка)?", попита от парламентарната трибуна Радослав Рибарски. Той напомни, че преди десет години целият имот е струвал около 3 млн. лева, и постави въпроса защо теренът не е бил осигурен по-рано. "Защо се прибягва до покупко-продажба, вместо да се приложи процедурата за отчуждаване, предвидена за важни инфраструктурни обекти?", попита още депутатът.

Енергийният министър не даде директни отговори на поставените въпроси. Вместо това говори за стратегическото значение на новите ядрени мощности и уточни, че към момента няма извършено плащане и няма подписана сделка на подобна стойност – факт, който никой от опозицията не оспорва. По думите им обаче подготовката за сделката вече е в ход.

Лидерът на ПП Асен Василев цитира писмо от 26 ноември т.г., изпратено до БЕХ, с което АЕЦ "Козлодуй" настоява за 98,91 млн. евро за придобиването на имота. "Това прави 3000 лв. за кв. метър – за гола поляна, не за апартамент", подчерта Василев. И допълни: "Ако искате да опорочите изграждането на новите два блока – това е пътят. Ако не, разпоредете да се спре тази сделка, за да не се похарчат грешни 100 млн. евро на българските данъкоплатци". Още: КЗК образува производства срещу МВР и АЕЦ "Козлодуй“

В отговор министър Станков заяви единствено, че ще разпореди проверки на изнесената информация, "за да се гарантира спокойствие".