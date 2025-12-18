Протести срещу властта и Сарафов блокират центъра на София (ВИДЕО)

След едноседмично прекъсване протестите срещу властта се възобновяват. Сред основните поводи е опитът на управляващите отново да придвижат проектобюджета за 2026 г. – документ, от който те вече бяха отстъпили под натиска на масовите протести в страната. След обявяването на протеста, ГЕРБ и "Има такъв народ" бързо оттеглиха инициативата си и в крайна сметка Народното събрание гласува само т. нар. удължителен бюджет.

Около мястото са разположени 20 контролно-пропускателни пункта, обяви по-рано гл. комисар Любомир Николов, директор на СДВР. По думите му, ще бъдат проверявани щателно евентуални провокатори, за да се избегнат ексцесии.

Към днешната демонстрация ще се включат и поддръжници на инициативата "Правосъдие за всеки". Преди това те ще се съберат пред Съдебната палата с искане за оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Следете НА ЖИВО тук развитието на протестите тази вечер.

18:45 ч. - В пространството между президенството и Партийния дом вече има хиляди. От сцената в посока сградата на Народното събрание се излъчват посланията "Мафията вън", "Не храни прасето" и "Сарафов вън". Движението е блокирано.

18:00 ч. - Стотици граждани вече са на площад "Независимост" и пред Съдебната палата, речите на говорителите все още не са започнали;

17:30 ч. - В Съдебната палата приключи демонстрацията на Гражданско движение "БОЕЦ", които бяха окупирали офиса на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Подробности за акцията четете тук.