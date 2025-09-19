За какво си завиждат зодиите?

Някои от добродетелите, които притежаваме, са трън в очите на другите хора. Например, в хороскопа Ракът е състрадателен и уязвим, но ревнува от Скорпион, който знае как да отблъсква хората заради собственото си спокойствие.

Аспект на деня и фаза на луната на 19 септември 2025 г. Предизвикателството на Марс във Везни

Овен

Овенът, като огнен знак, е много решителен и знае какво трябва да направи, за да получи това, което иска от живота. Други завиждат на безстрашието му, когато се движи към цел, защото той винаги си върши работата и не съжалява, независимо как я постига. Този знак завижда на Везни. Очарователните Везни винаги намират баланс във всяка ситуация и никой не се обижда от нищо, което излиза от устата на Везни, а това понякога може да притесни Овена.

Телец

Телецът има твърда ръка, когато става въпрос за пари, и спокойно сърце. Търпението е неговата добродетел и другите му завиждат за ясно обоснования начин, по който живее живота си. Той, от друга страна, завижда на Стрелеца. Стрелецът обича забавленията и е предимно безгрижен, а Телецът би искал да бъде такъв.

Близнаци

Що се отнася до разговорите, никой не е толкова умел, колкото Близнаците. Най-големият им враг е скуката, така че те винаги събират информация и учат нови неща, за да „заемат“ умовете си. Близнаците завиждат на Телеца. Умът на Близнаците върти идеи и постоянно търси нещо ново. Телецът изглежда доволен и когато просто седи, се отпуска и не се тревожи твърде много, а Близнаците също биха харесали това.

Рак

„Грижовен“ подход на Раците означава, че има постоянен поток от хора, които идват и си отиват. Те са също така фантастични слушатели и винаги ще служат като рамо, на което хората да поплачат. Въпреки това, те завиждат на Скорпиона. Те са страхотни в самозащитата и не позволяват на другите да се приближават твърде много до тях. Когато имат нужда от мир, те го правят и не се страхуват да кажат на хората, че се нуждаят от почивка. Такъв подход понякога е наистина необходим на Рака.

Лъв

Лъвът обича да се забавлява и винаги е заобиколен от хора. Обикновено се смее и винаги забавлява хората около себе си и това го прави ревнив. Лъвът ревнува от Овен. Въпреки че Лъвът има голям кръг от приятели, той може да бъде доста несигурен. Овенът, за разлика от Лъва, има малко доверие в хората и не го е грижа какво мислят другите за него.

Дева

Девата е отговорна за живота си. Благодарение на впечатляващите си организационни и планиращи умения, Девата е „на волана“ и не се страхува да каже на другите, когато може да направи нещо по-добре. Но организираната Дева завижда на Рибите. Девите имат доста сериозен и практичен подход, докато Рибите подхождат към живота спонтанно. Те са обременени с проблеми, които идват и си отиват като приливите и отливите.

Везни

Резервираните Везни винаги избягват драмата. Те свързват хората, поправят несправедливи ситуации и никога не пренебрегват несправедливостта. Но Везните завиждат на Козирога. Важно е за Везните да внесат справедливост в света, а това може да бъде доста изтощително. Везните биха искали да бъдат хладнокръвни като Козирога, който предпочита да не се намесва в чуждите работи.

Скорпион

Силните ви страни са чарът и интензивният, мистериозен поглед. Може да не играете играта на това да правите някого труден за харесване, но е очарователно за другите, когато се опитват да се доближат до вас. Завиждате на Водолеите. Водолеите са естествено заложени, когато става въпрос за създаване на приятелства и винаги са заобиколени от тях. Понякога е трудно да се доближите до Скорпионите, така че същата интензивност, която привлича хората, може да ги изплаши.

Стрелец

Оптимизмът и щастието правят живота по-лесен за вас и за околните. Имате невероятната способност да виждате света през розови очила и нищо не може да ви „повали“. Стрелец завижда на Близнаци. Зодията Близнаци няма проблем да говори открито и да се обърне към някого, ако се чувства наранен, докато Стрелецът има големи трудности с това.

Козирог

Козирогът може стратегически да влиза или излиза от всяка ситуация. Те знаят какво искат и способността им да планират предварително, съчетана с стремежа им към успех, означава, че винаги ще постигат успех. Този знак завижда на Рака. Ракът е надежден за всички, докато Козирогът може да бъде студен и пресметлив, което може да отблъсне другите.

Водолей

Вашата слабост е да се тревожите за това какво мислят другите. Винаги имате увереност в себе си и се придържате към това, което смятате за правилно, или към начина, по който искате да прекарвате времето си. Но все пак завиждате на Девите. Вашият свят може да бъде хаотичен, защото нуждата ви от свобода причинява недоразумения с другите. Девата обаче винаги държи нещата под контрол и знае точно какво иска, а на вас ви липсва това.

Риби

Рибите имат способността лесно да проявяват емпатия и да разбират хората. Те могат да имат дълбоки и богати взаимоотношения, без дори да се опитват. Поради своята чувствителност обаче, понякога могат да се изтощят от постоянното поемане на емоциите на други хора. Лъв знае как да се забавлява и ако не получи това, което иска от някого, няма проблем да продължи напред с живота си. Рибите биха се радвали да притежават такива качества!