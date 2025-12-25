Историята помни: Когато четирима параолимпийци бягаха по-бързо от олимпийския шампион (ВИДЕО)

Да, правилно прочетохте. Има такова чудо! Четирима параолимпийци се представят по-добре от олимпийския шампион. Това се случва на Игрите през 2016 година. През август американецът Матю Чентровиц триумфира в бягането на 1500 метра, след като преминава дистанцията за 3:50.00 минути. През септември цели четирима състезатели с увреждания постигат по-добър резултат в паметен финал на параолимпийските игри в клас Т13 (хора със зрителни увреждания).

Паметен финал на параолимпийските игри в клас Т13

Алжирецът Абделатиф Бака печели златния медал на 1500 метра. Той поставя нов световен рекорд - 3:48.29 минути. Освен шампиона по-добър резултат от Чентровиц постигат другите двама медалисти и четвъртият в крайното класиране.

Тамиру Демисе от Етиопия завоюва сребърен медал с време 3:48.49 минути, а бронзът отива при кениеца Хенри Кирва, който пробяга дистанцията за 3:49.59 минути. Въпреки че резултатът му можеше да му осигури злато от олимпиадата, Фуад Бака остана без медал в параолимпийския финал. 24-годишният състезател, който е брат близнак на шампиона Абделатиф Бака, финишира за 3:49.84 минути.

„Не беше лесно да спечеля този златен медал“, каза победителят Бака след състезанието, цитиран от Huffington Post. „Работих без почивка една-две години и беше много, много трудно за мен.“, допълва той. Въпреки че постижението на параолимпийците е впечатляващо, редно е да се отбележи, че финалът на 1500 метра на Олимпийските игри в Рио беше най-бавният в историята от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 1932 г. — стратегически избор на бегачите.

ОЩЕ: Не беше коледно чудо: Как Лестър върна романтиката във футбола?