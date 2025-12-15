Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 15 - 21 декември 2025

Животът става много по-труден за три зодиакални знака през тази седмица от 15 до 21 декември 2025 г. Това може да бъде изморителен и леко негативен период изпълнен със страдание и болка.

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 15 - 21 декември 2025

Дева

Тази седмица, Дева, Новолунието в Стрелец попада във вашия четвърти дом, образувайки квадратура на Нептун в седмия ви дом и създавайки Голям квадрат със Слънцето ви. Това е труден транзит, който привлича енергията на трите планети и дома. Това може да създаде напрежение с лични и професионални партньори и потенциално дори с членове на семейството.

Тази седмица не е нужно да прекалявате с обясненията, за да изложите тезата си. Яснотата е най-важното нещо, така че трябва да се уверите, че фактите ви са точни. Ако бъдете критикувани от другите, няма да ви е от полза да им отвръщате със същото. Придържайте се към фактите, заедно с дисциплинирано мислене и планиране.

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 15 - 21 декември 2025

Ако се чувствате претоварени с отговорности, вземете си почивка, за да се уверите, че главата ви е бистра. Не забравяйте, че малко неща са перфектни и е малко вероятно да постигнете съвършенство тази седмица. Дайте приоритет на грижата за себе си, почивката и здравословните навици, за да преминете през седмицата, и потърсете съвет от хора, които са квалифицирани да разберат ситуацията ви, ако е необходимо.

Стрелец

Стрелец, тази седмица може да се сблъскате с проблеми, които могат да причинят объркване, особено по отношение на проблеми у дома с някого, с когото живеете, със самия дом или в някои случаи с хазяин. Може да ви е трудно да се разбирате с членове на семейството или това може да включва финансови проблеми, тъй като Марс е влязъл във втория ви дом на парите. Квадратът на Новолунието със Сатурн в първия ви дом обаче е основният проблем.

Още: Годишен хороскоп за 2026 г. Дева

Трудните аспекти Луна-Сатурн често се усещат негативно или може да сте фокусирани върху нещо, което изглежда като задължение. Добра идея е да сте наясно с всички проблеми, които възникват у дома и засягат друг човек, роднина или дори партньор. Комуникацията е важна тази седмица. Може би все още нямате всички отговори и ако случаят е такъв, просто го кажете и не позволявайте на никого да ви притиска да правите нещо, за което не сте готови.

В противен случай може да има проблем с вода, мухъл или газ в дома. Ако възникне физически проблем, бъдете готови да се обадите на хазяин или на някой, който може да го отстрани. Ако има проблем, той може да бъде отстранен и няма да е дългосрочен.

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 15 - 21 декември 2025

Риби

Риби, тази седмица се появяват проблеми с кариерата, така че може да е стресираща седмица, що се отнася до работата. Може да изпитате междуличностни трудности в работните отношения с шеф или колега. Това може да представлява конфликт за вашето време и енергия, които може да са изчерпани. Или може да включва проблем между вашето време и нуждите на партньора.

Ще се чувствате сякаш сте под голям натиск така или иначе, така че честната и открита комуникация е необходимост тази седмица. Не отхвърляйте проблемите. Изправяйте се пред тях, когато възникнат, и ще се справите много по-добре.

Още: Седмичен хороскоп за 15-21 декември 2025 г.

Тази седмица приоритизирайте себе си и своите граници. Може да се наложи да ги отстоявате. Важно ще бъде и да бъдете гъвкави, когато става въпрос за работа. Ако чувствате, че не сте способни на нещо, което се иска от вас, или изоставате с нещо, потърсете подкрепа от тези, които могат да ви дадат честна обратна връзка. И накрая, предвид стреса, на който сте подложени, погрижете се за здравето си – може да са необходими допълнителни грижи за себе си.

Още: Зодиите, които са обречени на страдание през декември 2025