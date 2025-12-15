Войната в Украйна:

Убийство на холивудски звезден режисьор и съпругата му: Арестуван е синът му

15 декември 2025, 19:41 часа 0 коментара
Синът на известния холивудски режисьор Роб Райнер е арестуван по подозрение в убийството на родителите си, които бяха намерени наръгани в дома си.

ABC7 съобщава, позовавайки се на регистъра на арестите на шерифския отдел, че 32-годишният Ник Райнер е в ареста в шерифския отдел на окръг Лос Анджелис. Гаранцията му е определена на 4 милиона долара.

По-рано Associated Press съобщи, че холивудският режисьор и актьор Роб Райнер, на 78 години, и съпругата му, фотографката и продуцентка Мишел Сингър Райнер, на 68 години, са открити мъртви в дома си в квартал Брентвуд в Лос Анджелис, Калифорния. Те са починали от прободни рани, а домът им е бил опожарен след убийствата.

Синът им, Ник, който е имал история на наркотична зависимост, е смятан за основен заподозрян. Засега няма допълнителни дейтайли.

Като актьор Райнер става известен с ролята си на Майкъл Стивич в ситкома „Всички в семейството“, която му носи две награди "Еми". Като режисьор е известен с филмите „Принцесата булка“, „Когато Хари срещна Сали“, „Мизъри“ и „Доблестни мъже“.

Ивайло Ачев
