Заради корупцията и липсата на правосъдие: Румъния пак е по улиците

Водеща тема за медиите в Румъния са продължаващите протести пред сградата на правителството в Букурещ с искания за спешна реформа на съдебната система. Мащабни протести имаше и в Клуж-Напока, Яш, Сибиу, Крайова и Тимишоара.

В Букурещ броят на участниците в протеста достигна няколко хиляди души. Протестиращите скандираха лозунги като "Справедливост, а не предписания", „Долу Каталин Предою (настоящият министър на вътрешните работи и бивш министър на правосъдието), "Лия Савоня (председател на Върховния касационен съд в Румъния), не забравяй, справедливостта не е твоя“, "Справедливост, а не корупция", "Където има закон, там няма Лия Савоня" и "Никушор Дан (румънският президент), не забравяй, защити справедливостта".

Повод за протестите бяха разкритията на независимата медия "Рекордер", която публикува двучасов документален филм "Правосъдие в плен" за политически натиск върху магистрати за отлагане на корупционни дела до изтичане на давностния срок. За пет дни филмът е събрал над четири милиона гледания в най-популярната видеоплатформа в света YouTube.

Отделно, за немалко хора в Румъния лошото финансово състояние на румънската държава е също сериозен белег за корупцията.

