Селена Гомес и Аманда Сейфрид привлякоха всички погледи с визиите си (СНИМКИ)

Селена Гомес подкрепи приятелката си и колежка Аманда Сейфрид по време на прожекцията на новия ѝ филм "The Testament of Ann Lee" в Лос Анджелис. Звездата от "Mamma Mia", отбеляза предстоящата премиера на историческия музикален драматичен филм с коктейл и специална прожекция, където демонстрира елегантен стил с вталена черна рокля без ръкави, подчертава фигурата ѝ и има дълбоко деколте.

Селена Гомес също впечатли с визия в черно – мини рокля с А-силует и ефект на набиране на плата, с паднали рамене, съчетана с непрозрачни чорапогащи и лачени обувки на токчета.

Още: Аманда Сейфрид се готви за продължение на "Mamma Mia". Кои звезди ще се присъединят? (ВИДЕО)

Двете актриси си размениха топли прегръдки, докато позираха за снимки на събитието, а кадрите бързо привлчкоха вниманието на различни медии.

Снимка: Getty Images

С бляскава и стилна външност, Аманда Сейфрид и Селена Гомес отново доказаха защо са едни от най-обичаните звезди на червения килим, съчетавайки приятелство, мода и отдаденост към работата си.

Сред другите гости бяха писателката и режисьорка Мона Фастволд, както и Луис Пулман, колегата на Аманда.

Снимка: Getty Images

Предстоящи премиери за Сейфрид

Аманда Сейфрид се готви за изключително натоварен декември – този месец ще излязат два от филмите ѝ в рамките на една седмица: "The Housemaid", в който си партнира със Сидни Суини, на 19 декември, и "The Testament of Ann Lee" на Коледа.

Още: Позволи си да чувстваш: Тайната на Селена Гомес за добро психично здраве

За ролята си на Ан Лий – основателката на Шейкърското движение и женският Христос според последователите ѝ, Аманда се отказа от конкретни процедури, за да отговори на изискванията на режисьорката Мона Фастволд. В интервю за "Vanity Fair", актрисата споделя, цитирана от "Daily Mail", че ангажиментът ѝ към автентичната роля е бил "голямо предизвикателсвто".