Любопитно:

Селена Гомес и Аманда Сейфрид привлякоха всички погледи с визиите си (СНИМКИ)

15 декември 2025, 16:10 часа 0 коментара
Селена Гомес и Аманда Сейфрид привлякоха всички погледи с визиите си (СНИМКИ)

Селена Гомес подкрепи приятелката си и колежка Аманда Сейфрид по време на прожекцията на новия ѝ филм "The Testament of Ann Lee" в Лос Анджелис. Звездата от "Mamma Mia", отбеляза предстоящата премиера на историческия музикален драматичен филм с коктейл и специална прожекция, където демонстрира елегантен стил с вталена черна рокля без ръкави, подчертава фигурата ѝ и има дълбоко деколте.

Селена Гомес също впечатли с визия в черно – мини рокля с А-силует и ефект на набиране на плата, с паднали рамене, съчетана с непрозрачни чорапогащи и лачени обувки на токчета.

Още: Аманда Сейфрид се готви за продължение на "Mamma Mia". Кои звезди ще се присъединят? (ВИДЕО)

Двете актриси си размениха топли прегръдки, докато позираха за снимки на събитието, а кадрите бързо привлчкоха вниманието на различни медии.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

С бляскава и стилна външност, Аманда Сейфрид и Селена Гомес отново доказаха защо са едни от най-обичаните звезди на червения килим, съчетавайки приятелство, мода и отдаденост към работата си.

Сред другите гости бяха писателката и режисьорка Мона Фастволд, както и Луис Пулман, колегата на Аманда.

Снимка: Getty Images

Предстоящи премиери за Сейфрид

Аманда Сейфрид се готви за изключително натоварен декември – този месец ще излязат два от филмите ѝ в рамките на една седмица: "The Housemaid", в който си партнира със Сидни Суини, на 19 декември, и "The Testament of Ann Lee" на Коледа.

Още: Позволи си да чувстваш: Тайната на Селена Гомес за добро психично здраве

За ролята си на Ан Лий – основателката на Шейкърското движение и женският Христос според последователите ѝ, Аманда се отказа от конкретни процедури, за да отговори на изискванията на режисьорката Мона Фастволд. В интервю за "Vanity Fair", актрисата споделя, цитирана от "Daily Mail", че ангажиментът ѝ към автентичната роля е бил "голямо предизвикателсвто".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Аманда Сейфрид Селена Гомес
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес