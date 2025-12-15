Напук на митовете: 10 ползи от яденето на сланина

Сланината от много години е нарочена за враг номер 1 на холестерола, високото кръвно и като цяло на здравето. Днес обаче ще ви дадем 10 наистина добри причини да я включите в менюто си!

1. Затопля

Една от основните причини да се препоръчва консумацията на сланина през студения сезон е нейният затоплящ ефект. Тя е доста ценен продукт по отношение на калоричността и е отличен източник за производство на енергия. Достатъчни са само няколко филийки от нея, за да се затоплите по-бързо.

2. Укрепва имунната система

Благодарение на високото си съдържание на селен, сланината перфектно укрепва имунната система на организма, предпазвайки го от вируси. И ако я консумирате с чесън, тогава изобщо няма да оставите никакъв шанс на вирусни инфекции да ви повалят.

3. Помага при настинки

Ако сте настинали, мазнините в сланината ще ви помогнат да се възстановите по-бързо. Още в древни времена настинките и усложнения след тях са били лекувани със сланина и свинска мас.

4. Възстановява отслабения организъм

Установено е, че мазнините действат много по-добре от повечето лекарства. Може да разчитате на сланината за бързо възстановяване след сериозни заболявания. Тя е особено полезна при заболявания, придружени със загуба на тегло и изтощение. Същевременно нейната употреба не се свързва със странични ефекти.

5. Дава енергия

През зимата често нямаме достатъчно енергия и чувстваме постоянна умора. В 1 грам сланина се съдържат цели 9 ккал енергия. Освен това енергията, доставена от мазнините, се изразходва постепенно през целия ден.

6. Повишава метаболизма

Друга причина да консумирате сланина през зимата е нейното свойство да ускорява метаболитните процеси в организма. Всъщност, както знаете, през студения сезон метаболизмът се забавя и за да се засили се препоръчва ежедневно да консумирате по няколко парчета сланина. Поради съдържащите се в нея мастни киселини и фосфолипиди, не само се ускорява метаболитната активност, но също така се повлиява положително върху баланса на холестерола в организма. По този начин се насърчава детоксикацията на черния дроб чрез неутрализиране на токсините.

7. Запълва липсата на витамини

Знаете ли, че сланината е богат източник на витамини А, D, Е и каротин? Мазнините в нея спомагат и за запълване на витаминните запаси в организма, които се изразходват през зимата.

8. Насърчава загубата на тегло

Противно на общоприетото схващане, че от мазнините се пълнее, те помагат да отслабнете. И това е много важно през зимата, когато тялото работи на бавни обороти. Свинската мас помага за оптимизиране на храносмилането, подобряване на баланса на мазнините и контрола на апетита.

9. Засища бързо

Мазнините засищат бързо глада и по този начин ни спасяват от преяждане. Ето защо сланината може да бъде чудесна опция за закуска през зимата. Ако искате да избегнете преяждането, просто хапнете няколко филийки сланина или бекон преди основното хранене.

10. Подобрява състоянието на кожата

Зимният сезон е огромно предизвикателство за кожата, особено когато тя е склонна към лющене, сухота, зачервяване. Полиненаситените мастни киселини в сланината съдействат за борба с негативните ефекти от ниските температури. Те имат положителен ефект върху липидната обвивка на кожата и подобряват нейния локален имунитет.