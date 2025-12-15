Как последното новолуние за годината ще повлияе на вашия зодиакален знак

Последното Новолуние за годината ще повлияе по различен начин на всеки зодиакален знак през тази седмица от 15 до 21 декември 2025 г. Новолунието изгрява в Стрелец на 19 декември, помагайки ни да се свържем отново със себе си и да внесем повече хармония в живота си.

Овен

Овен, тази седмица откриваш мотивацията си. Марс навлиза в Козирог в понеделник, показвайки ти какво обичаш и към което си страстен. Новолунието ти помага да се върнеш на правилния път, по който желаеш да вървиш. Приготви се да поемеш повече лидерски роли през следващите няколко месеца – дай всичко от себе си, за да стигнеш до върха.

Телец

Телец, Новолунието в Стрелец тази седмица отразява целия упорит труд, който сте положили през последните няколко години. Луната изважда наяве и вашата система за подкрепа тази седмица и може да видите кръга си от приятелства в нова светлина.

Близнаци

Тъй като Марс сега е в знака на Козирог, това е седмица, в която да бъдете по-отговорни за действията си. Извинете се и се съсредоточете върху помирението, ако транзитът на Марс в Стрелец е донесъл конфликт. Новолунието ви насърчава да бъдете по-зрели и да помагате на хората, които се нуждаят от вас.

Рак

Рак, Новолунието тази седмица поставя фокус върху вашата еволюция. Това е вашето време да се покажете и да си покажете любов и търпение. Отделете време за себе си, като правите неща, които ви доставят удоволствие. Вашите рутини са важни през това време, защото ще ви помогнат да останете здраво стъпили на земята.

Лъв

Като огнен знак Лъв, Новолунието в Стрелец ще изведе наяве вашата творческа енергия и цели. Тази енергия може да донесе възможности за изследване и откриване на нови неща с Меркурий също в Стрелец, което улеснява изследването и анализа на нови концепции.

Дева

Дева, Новолунието тази седмица в Стрелец ще повдигне вашите цели и мечти, защото тази енергия ви прави по-ориентирани към бъдещето. Докато може би търсите победи през този сезон на Стрелец, Марс също е в Козирог, което ви дава инерцията и енергията, необходими за започване на процеса на планиране. Новолунието ще ви помогне да видите всички успехи, които сте постигнали тази година, и как да укрепите основите си.

Везни

Везни, това е вашата седмица да се изявите и да поемете лидерски роли. Вашият управител, Венера, също е в знака на Стрелец, което ви успокоява, докато печелите повече приятели с добротата си. Тази седмица излизате от черупката си, което ви подготвя за това, което сезонът на Козирог може да ви предложи, тъй като Марс също навлиза в знака на Козирог, давайки ви много отговорности и устойчивост през следващите седмици.

Скорпион

С Новолунието в Стрелец тази седмица, Скорпион, вашата ценностна система е на преден план. Помислете за връзките си от миналото, за да се запознаете с качествата, които искате в партньора си занапред. Освобождавате се от това, което ви е спъвало, тъй като оптимистичната енергия на Новолунието ви помага да се освободите от обидите. Съсредоточете се върху ново начало във връзката си, за да обичате и да я позволите в сърцето си.

Стрелец

Сега, когато Марс е извън вашия знак, Стрелец, нещата стават много по-ясни. Новолунието във вашия знак прави тази седмица великолепна с Венера и Меркурий в един и същи знак. Може да имате желание да се свържете с хора или да пътувате. Това е време за изследване и опознаване на другите. Или може да изберете да се съсредоточите върху изследвания и четене.

Козирог

Тъй като Луната в Скорпион и Новолунието в Стрелец насочват вниманието ви към целите и мечтите ви в началото на седмицата, Козирог, това задава тона за мощния транзит на Марс във вашия знак. Марс ви подготвя за нови преживявания и потенциални връзки, така че е време да се съсредоточите върху дипломацията и да бъдете по-присъстващи за тези, които се нуждаят от вас.

Водолей

Водолеи, по време на Новолунието в Стрелец тази седмица, си дай клетва и обещай, че няма да изпускаш от поглед целите и мечтите си. Новолунието в тази позиция носи подкрепа от хора, които продължават да подхранват амбицията ти. Пригответе се да срещнете много хора със сходни интереси през тази седмица и през следващите шест месеца.

Риби

Риби, с Новолунието тази седмица е време да бъдете по-търпеливи със себе си и да се съсредоточите върху грижата за себе си. С Луната в тази част от вашата карта, това е просветляващ период, който ви дава сили. Луната в Стрелец също ви тласка да се стремите към съвършенство, а с Марс в Козирог знаете, че небето е границата.

