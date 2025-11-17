Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 17 - 23 ноември 2025

През седмицата от 17 до 23 ноември 2025 г. очаквайте енергията да се промени от спокойна към по-обсесивна за представителите на три зодии. На 19 ноември Меркурий е в опозиция с Уран. По време на това подравняване очаквайте плановете ви да се променят бързо. Има потенциал за неочаквани новини или дори инциденти.

Още: Късметче според зодията за тази седмица, 17 - 23 ноември 2025

Новолунието в Скорпион изгрява на 20 ноември и е в опозиция с Уран и Слънцето, което го прави непредсказуемо, както лично, така и колективно. Слънцето е в опозиция с Уран на 21 ноември, носейки и внезапни или неочаквани промени. Нещата може да не вървят гладко и може да се наложи да промените графика си.

Телец

Тази седмица е вероятно да възникнат неочаквани смущения или спорове във важни взаимоотношения поради опозицията на Новолунието с Уран. Може да се сблъскате с неочаквани изисквания в последния момент или с проблем, свързан с пари. Може също да изпитате объркване относно посоката на връзката.

Още: Аспект на деня и фаза на Луната на 17 ноември 2025 г. Пазете парите си

Не се принуждавайте да поемате емоционални тежести, които не са ваша отговорност, или действия, които не отразяват вашето мислене в момента. Ако връзката е на ръба, съществува потенциал за нейния край. В такъв случай ще усетите чувство на свобода. Ако връзката си струва да бъде спасена, тогава трябва да подходите към нещата с повишено внимание.

Общувайте спокойно и ако е необходимо, поискайте период на размисъл, за да можете да обсъдите и да съобщите за всички проблеми, които трябва да бъдат решени. Не казвайте неща, които би било трудно да върнете назад. Освен това, може да трябва да намерите някой, с когото да поговорите за проблема, да направите самоанализ и да си починете достатъчно, за да се справите.

Скорпион

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 17 - 23 ноември 2025

Тази седмица ще бъдете значително повлияни от Новолунието и Уран, Скорпион. Вероятно ще се сблъскате с проблеми в комуникацията с партньор, независимо дали е романтичен или с някой друг, с когото общувате ежедневно.

Меркурий се е върнал във вашия знак и е ретрограден, така че очаквайте неочакваното. С Уран в картината може да изпитате моментен хаос. Това ще предизвика голяма емоционална интензивност, като ревност, гняв или борба за власт. Колкото повече обаче можете да погледнете на проблема логично, а не емоционално, толкова по-добре ще бъдете.

Комуникацията или начинът, по който нещата се тълкуват, може да са проблем, затова се стремете към максимална яснота. Избягвайте спонтанни решения или казване на нещо, за което ще съжалявате. В най-лошия случай може да прекратите връзка. Тя може да бъде постоянна или само за известно време, но ако връзката си струва да бъде запазена, тя вероятно ще оцелее.

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 17 - 23 ноември 2025

Честната комуникация е много важна, както и яснотата в комуникацията и речта. Не бързайте с решенията, а вместо това позволете на ситуацията да се изясни. Търпението също ще бъде много важно тази седмица. Тъй като може да е стресиращо, грижата за себе си и размисълът ще ви бъдат от полза.

Водолей

Тази седмица, поради мощното Новолуние и опозицията му с Уран, ще се сблъскате с неочаквани проблеми по отношение на работата или у дома. Уран е една от управляващите ви планети и може да създаде проблеми у дома, които да се сблъскат с кариерните ви отговорности или обратното. Така или иначе, ще се чувствате сякаш сте дърпани в повече от една посока, което ще ви затрудни да се съсредоточите върху най-важното.

Още: Годишен хороскоп за 2026 г. Близнаци

Можете да направите няколко неща, за да намалите количеството турбуленции, които ще изпитате. Първо, планирайте предварително, така че нищо да не се случва в последния момент. Ще е необходимо търпение, за да се справите със седмицата, както и да имате план в случай на смущение или промяна.

Най-важното нещо, което можете да направите, е да приоритизирате личния си баланс и времевите си структури. Не добавяйте нови задължения към товара си и вместо това съсредоточете цялата си енергия върху това, което е пред вас.

Комуникацията ще бъде много важна, особено с ретроградния Меркурий. Уверете се, че разглеждате проблемите ясно. Обърнете специално внимание на натовареността си и се уверете, че тези, с които общувате, са наясно с вашите времеви ограничения тази седмица.

Още: Зодиите, които са обречени на страдание през ноември 2025