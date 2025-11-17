Евродепутатът от "Възраждане"/"Европа на суверенните нации" Рада Лайкова гордо застана до лидера на проруската формация Костадин Костадинов и представи своя реч в Руската федерация. Тя говори в панел на международния форум „БРИКС и сътрудничеството в Европа през предизвикателства“ (13-16 ноември) от трибуната на държава агресор, която води пълномащабна война в по-малката си съседка от февруари 2022 г. Лайкова подчерта "дълбоките геополитически промени и ролята на Европа в новия многополюсен свят", не пропуснаха да се похвалят от пресцентъра на партията.

Рада Лайкова говори пред Медведев за нуждата от многополюсен свят

Евродепутатът се обърна директно към заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия и бивш президент и премиер Дмитрий Медведев, който водеше дискусията. Самата Лайкова се похвали във Facebook преди два дни, че от "Възраждане" ще имат срещи "по-късно" с човека, който не спира да заплашва западните съюзници с ядрено оръжие: Медведев: Повече западна помощ за Украйна - по-ужасяващ край за Киев и повече територия за Русия.

Обръщайки се към Медведев, Рада Лайкова каза, цитирана от пресцентъра на "Възраждане": "За мен е голяма чест да се присъединя към този панел в момент, когато международният ред претърпява най-дълбоката трансформация от края на Студената война, а може би дори от края на Втората световна война. В продължение на десетилетия глобалното управление беше оформяно почти изключително от Запада. Днес този свят вече не съществува. Ставаме свидетели на окончателния край на западния монопол върху глобалното вземане на решения".

Думите ѝ са в абсолютен унисон с наратива на Кремъл за нуждата от "многополюсен свят", прегръщана от най-ултранационалистическите идеолози като Александър Дугин: Идеологът на Путин и обидил жестоко България руски депутат със забрана да стъпват в Казахстан.

"Възраждане" защитиха руските активи

"Вътре в Европейския съюз обаче много политически елити все още се държат така, сякаш старият световен ред е непроменен”, допълни Лайкова. "Като член на Европейския парламент от „Възраждане“, от България, аз виждам това ежедневно в работата си. Особено като член на икономическата комисия, мога да подчертая, че Европейският съюз се държи като крадец с конфискацията на лихвите от руските активи", заяви още тя.

ЕС и Г-7 замразиха активи на Руската централна банка на стойност 300 милиарда долара веднага след нахлуването на армията на диктатора Владимир Путин в Украйна през 2022 г. Оттогава насам тези авоари, ключови за военната машина на Кремъл, трупат лихви, които се използват за заеми за Киев, включително този за 50 милиарда долара от Г-7. Досега няма решение за конфискуване на самите активи и те никога не са били конфискувани, макар това да се обсъжда на ниво Европейски съюз - с цел главниците да се използват за финансиране на "репарационен заем". Това означава, че ЕС настоява Москва да изплати обезщетения на Украйна за агресията си и за нанесените щети, след което Киев да върне този заем на Европейския съюз: ЕК обяви кога вижда края на войната на Путин, търси пари от държавите членки за армията и бюджета на Украйна.

Според Лайкова "това противоречи на всички законови и финансови регулации". Белгия, където се държат по-голяма част от активите, е против тази стъпка към момента, защото се притеснява, че Русия може успешно да я съди при конфискуване.

"ЕС говори за конкурентоспособност, но разрушава своите икономики със санкции и подкопава доверието в Европа като място за инвестиции", каза още Лайкова.

С пояснението, че вече не живеем в свят, в който "един център диктува резултатите", евродепутатът поясни, че "Възраждане" в България вярва, че "Европа трябва да намери своето място в този многополюсен свят не чрез централизация и дълг, а чрез суверенитет, стратегическо сътрудничество и уважение между нациите".

В края на речта си Рада Лайкова "насочи вниманието" на Дмитрий Медведев към въпроси, сред които: какво е отношението на Русия към случващото се в България в момента, както и как Русия ще реагира на действията на "българското проевропейско правителство", включително "опитите за конфискация на собствеността на „Лукойл България“ и разширяването на правомощията на държавно назначен „търговски управител"", допълват от пресцентъра на "Възраждане".

От партията не посочват Медведев да е отговорил.

