Министър на Орбан: Унгарски компании имат интерес към активите на "Лукойл" в България

Унгарски енергийни компании може да се включат в преговори за покупка на бизнеса на "Лукойл" в България. Това заявява външният министър на Унгария Петер Сиярто в интервю за канала Józan ész в YouTube. По думите му правителството на Виктор Орбан е готово да подкрепи подобна сделка, но Сиярто отрича да е обсъждал темата с президента Румен Радев по време на посещението си в София преди няколко дни. Според него отлагането на американските санкции върху българските активи на "Лукойл" е открило възможност унгарски компании да участват в евентуално придобиване.

"Разбира се, може да има унгарски икономически играчи в енергийния сектор, които биха могли да бъдат заинтересовани от подобна серия преговори, или които може би са участвали в такава серия от преговори. И разбира се, ние ги подкрепяме, защото добрата работа и регионалното засилване на унгарските енергийни компании е в интерес на националната икономика", казва още той. Още: "Аз не отговарям за този избор": Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл"

Сделката за "Лукойл"

Интерес към участие в сделка за "Лукойл" унгарската "МОЛ" заяви още в края на миналата година. Тогавашният служебен министър на енергетиката Владимир Малинов потвърди, че компанията е сред кандидатите за мажоритарния дял от рафинерията. "МОЛ" е близка до премиера Виктор Орбан и оперира рафинерии в Унгария, Словакия и Хърватия. Около 30% от собствеността ѝ принадлежи на фондации, създадени от Орбан и ръководени от негови приближени. Още: Има ли вариант рафинерията на "Лукойл" в Бургас да бъде изкупена от държавата: Говори енергийният министър

Унгария остава една от малкото държави в ЕС, които продължават да внасят руски нефт и газ, включително чрез "Турски поток", преминаващ през България. САЩ заплашиха да наложат санкции заради зависимостта от Москва, но след среща между Орбан и Тръмп беше договорено изключение за страната.