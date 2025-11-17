Войната в Украйна:

Министър на Орбан: Унгарски компании имат интерес към активите на "Лукойл" в България

17 ноември 2025, 17:45 часа 234 прочитания 0 коментара
Министър на Орбан: Унгарски компании имат интерес към активите на "Лукойл" в България

Унгарски енергийни компании може да се включат в преговори за покупка на бизнеса на "Лукойл" в България. Това заявява външният министър на Унгария Петер Сиярто в интервю за канала Józan ész в YouTube. По думите му правителството на Виктор Орбан е готово да подкрепи подобна сделка, но Сиярто отрича да е обсъждал темата с президента Румен Радев по време на посещението си в София преди няколко дни. Според него отлагането на американските санкции върху българските активи на "Лукойл" е открило възможност унгарски компании да участват в евентуално придобиване.

"Разбира се, може да има унгарски икономически играчи в енергийния сектор, които биха могли да бъдат заинтересовани от подобна серия преговори, или които може би са участвали в такава серия от преговори. И разбира се, ние ги подкрепяме, защото добрата работа и регионалното засилване на унгарските енергийни компании е в интерес на националната икономика", казва още той. Още: "Аз не отговарям за този избор": Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл"

Сделката за "Лукойл"

Интерес към участие в сделка за "Лукойл" унгарската "МОЛ" заяви още в края на миналата година. Тогавашният служебен министър на енергетиката Владимир Малинов потвърди, че компанията е сред кандидатите за мажоритарния дял от рафинерията. "МОЛ" е близка до премиера Виктор Орбан и оперира рафинерии в Унгария, Словакия и Хърватия. Около 30% от собствеността ѝ принадлежи на фондации, създадени от Орбан и ръководени от негови приближени. Още: Има ли вариант рафинерията на "Лукойл" в Бургас да бъде изкупена от държавата: Говори енергийният министър

Унгария остава една от малкото държави в ЕС, които продължават да внасят руски нефт и газ, включително чрез "Турски поток", преминаващ през България. САЩ заплашиха да наложат санкции заради зависимостта от Москва, но след среща между Орбан и Тръмп беше договорено изключение за страната.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Унгария Лукойл Лукойл Нефтохим Петер Сиярто продажба Лукойл
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес