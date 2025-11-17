И добри, и лоши сигнали: как френските Rafale ще променят войната в Украйна? (ВИДЕО)

Украйна и Франция сключиха историческо стратегическо споразумение, като декларацията за намерение за сътрудничество при придобиването на отбранително оборудване от Киев беше подписана днес в Париж от президентите Володимир Зеленски и Еманюел Макрон. Освен всичко останало сделката предвижда Украйна да поръча до 100 изтребителя Rafale от Франция. Според украинския авиационен експерт и водещ изследовател в Държавния авиационен музей Валерий Романенко те биха пристигнали по едно и също време с шведските Gripen ("Грипен").

По думите му - самолетите, с които украинската армия разполага в момента, включително F-16, не са в състояние да се включат във въздушен бой при равни условия с руските изтребители и да неутрализират превозвачите на управляеми авиационни бомби (КАБ) и ракети на врага.

⚡️ Zelensky and Macron have signed a historic agreement in Paris



The agreement strengthens France’s military support for Ukraine and includes the delivery of French aircraft to the Ukrainian Armed Forces.



Ukraine will order 100 Rafale fighter jets from France, Zelensky…

Самолет със слаби ракети, но с възможност за удължен обсег

Говорейки за действителната роля на Rafale на бойното поле, той каза в интервю за УНИАН, че ракетите, които могат да пренасят тези самолети, все още са слаби, особено MICA, която има максимален обсег от 80 км. Франция обаче вече е приела на въоръжение ракетата Meteor, която има обсег от 200 км. Тя използва нов принцип - реактивен двигател, а не ракетен, което значително увеличава обсега на ракетата.

Например повечето руски ракети "въздух-въздух" имат максимален обсег от 120 км. Въпреки че руснаците разполагат и с ракети R-37M, които се предполага, че имат обсег от 300 км, всъщност те са използвани само за сваляне на самолети на разстояние около 200 км. Всичко това е проектирано да изненада украинските самолети. "Например, ако нашият самолет не го очаква, такава ракета може да го порази. Но един модерен западен самолет може да усети нейното насочване, да активира бордовата си отбранителна система и да я избегне", посочва Романенко.

Украинското предимство с Rafale и Gripen

"Ако придобием Rafale, ще бъдем приблизително на равни начала с руснаците по отношение на радарната мощност и общото въоръжение. Те могат да засичат големи цели на 300 км, докато нашите изтребители от типа Gripen и Rafale имат по-добри възможности, защото имат защитени двигатели, а руските – не. Това означава, че руснаците могат да ги засичат на около 150 км, докато ние можем да засичаме такъв руски изтребител на разстояние до 200 км", обяснява експертът.

"Следователно, ако получим тези изтребители с ракети Meteor, то с възможностите на радара и оръжията ще можем да унищожим руските самолети, преди те да забележат нашите", допълва Романенко.

Кога идват Rafale в Украйна?

На въпрос кога може да се очаква първите изтребители Rafale да влязат в експлоатация в украинските военновъздушни сили, той отговаря, че в момента френската компания Dassault Aviation има поръчка за 299 самолета (за износ). Настоящият темп на производство на тези самолети е три на месец. Планира се той да бъде увеличен на пет.

"Това са твърди договори. Те няма просто да изоставят всичко и да започнат да ни дават нещо. Но може да ни дадат някои употребявани самолети само за тренировка. Употребяваните самолети са наред. Те са в експлоатация от 2004 г. Не са толкова стари. Въпреки това трябва да се има предвид, че политическата ситуация във Франция е нестабилна (...) Ако приятелите на Путин дойдат на власт във Франция, те просто ще прекъснат доставките на всичко за тези самолети - оръжия, резервни части, софтуер. И тогава самолетите просто ще останат на земята като мишени за ракетни атаки на врага", посочва авиационният експерт, цитирайки като пример евентуално управление на Марин льо Пен и нейната крайнодясна партия "Национален сбор".

По думите му - минимум 8 месеца ще са необходими за подготовка и обучение за използването на Rafale от украинските пилоти. "От самото начало хората размахваха саби, казвайки, че след две седмици ще летим с F-16. Но аз казах от самото начало – най-малко 6 месеца, при условие че знаем езика. Когато нашите момчета отидоха на обучение без езикова подготовка, в крайна сметка получихме тези самолети след около 8 месеца. Ситуацията с Rafale ще бъде същата. Може би, ако изпратят пилоти, които са летели с F-16, за обучение, тогава времето за обучение ще се съкрати поне наполовина. Защото те вече знаят езика и терминологията на НАТО. И вече знаят стандартното оборудване на самолетите на НАТО и процедурите като цяло. Този подготвителен етап ще бъде разбираем за тях. И те действително ще преминат към овладяването на самолета. С F-16 започнахме от нулата", отчита Романенко.

Първите Rafale може би ще дойдат след поне три години, допълва той. "Това означава, че ще имаме време да преквалифицираме летателните екипажи. Можем да изпратим първо малка група да овладее тези самолети, а след това да ги получим с обучен екипаж след три години. Но това ще бъде малък брой хора – не можем да вземем 12 пилоти от бойни единици за цяла ескадрила и 120 членове на наземния екипаж. Това е нереалистично", прогнозира авиационният експерт.

Снимка: Getty Images

"Изключително лоша ситуация"

Попитан как ще се впишат Rafale в бойния авиопарк на Украйна, Романенко заявява: "Това е изключително лоша ситуация. Първо, защото изисква увеличаване на броя на наземния персонал. Сегашната ситуация е такава, че ако излетите от едно летище, по-добре е да кацнете на друго, защото руснаците може да ви чакат там (на първото - бел. ред.). Врагът разполага със сателитна разузнавателна техника и самолети за електронно разузнаване, които могат да открият откъде излитат нашите изтребители. И те ще ни чакат, когато кацнем, или дори ще нанесат удар по летището. Ето защо трябва да разделим персонала си на две групи, прехвърляйки ги от едно летище на друго", смята авиационният експерт.

В страните, които използват един и същ тип бойни самолети, те могат да кацат на всяко летище и да получат експертна поддръжка, презареждане, зареждане с оръжие, въвеждане на полетната програма в бордовия компютър и всичко останало. С други думи - изтребителят се чувства като у дома си навсякъде. Само че в украинските условия на повечето летища "вие сте като напълно непознат", казва Романенко. "Най-много ще ви зареждат с гориво и няма да ви окажат друга помощ (...) Персоналът за поддръжка на МиГ-29 или F-16 няма да може да подготви друг самолет за бойна мисия", смята той, цитиран от УНИАН.

