Коледа дойде в Kaufland с елхи в саксия

Kaufland дава старт на празничния сезон с първите коледни предложения, които ще внесат настроение и вдъхновение за предстоящите празници. От 17 до 23 ноември клиентите могат да открият разнообразие от плодове и зеленчуци, лакомства, деликатеси и спортна екипировка на изгодни цени за зимния сезон. От 18-ти се предлагат коледни елхи за засаждане, миникактуси с празнична украса и традицонна коледна звезда. Всички предложения са достъпни и в онлайн брошурата на Kaufland, която може да бъде разгледана тук.

От тази седмица в магазините на ритейлъра се предлагат жива коледна елха за засаждане с височина 70-100 см на цена от 45 лева, миникактус с празнична декорация в керамична саксия и обичаната коледна звезда за 5,99 лв. Какво е и коледният сезон без аромата на мандарини, които тази седмица са с 50% отстъпка в Kaufland, а торбичка от 2 кг струва 3,99 лв. На добри цени са и портокалите - 1,89 лв./кг, намалени с 42%, авокадо за 0,89 лева, манго за 2,29 лв./бр., боровинки за 2,99 лв. (125 гр,), както и червени ябълки Йонапринс за 1,69 лв./кг.

Тази седмица на фокус са и зеленчуци от родна реколта – тиква Самсон е намалена с 60% за 0,79 лв./кг., бялото зеле 0,59 лв./кг, червено цвекло 1,19 лв./кг, моркови 0,99 лв. , 500 гр. листа спанак са 3,29 лв., а връзка праз лук само 1,49 лв.

До 23 ноември свински врат без кост от свежата витрина е намален с 50% с Kaufland Card за 7,99 лв./кг, а свинската флейка е 9,99 лв./кг. Сред мезетата за празничната трапеза клиентите могат да намерят шпек Орехите за 5,24 лв., шунка финес Тандем за 4,49 лв., кашкавал Димитър Маджаров от краве мляко, 380 гр. за 10,99 лв., кора от 20 броя яйца Зора,размер М, за 7,49 лв., както и черни маслини Мамут, намалени с 53% за 6,99 лв./кг.

За подготовката на домашна баницата промопакет точени кори ФАМИЛИЯ Макси (2х400 гр.) струват 4,29 лв., с Kaufland Card слънчогледово олио Златна добруджа е 2,49 лв. , a 1 кг. захар „Сладея“ струва 1,39 лв. Налични са и множество продукти с 50% отстъпка при покупка на два продукта, например две бурканчета от 400 гр. лютеница Първомай БДС струват 5,35 лв., а 2 бр.х 540 гр. Бял боб, Нахут, Леща или Грах PESCADO са по 3,99 лв. Ритейлърът предлага и 25% намаление с Kaufland Card на опаковани сирена, млека, кашкавали и млека Верея, както и всички уискита Grants и ракии „Пещерска“.

Сладките рафтове на Kaufland вече изкушават с различни видове щолени на цени, започващи от 3,99 лв., както и безброй шоколадови фигурки, близалки и коледни чаши с шоколадов Дядо Коледа. А за да отброят децата дните до Коледа, има и цветни коледни календари с шоколадови бонбони за всеки ден.

За любителите на зимните спортове Kaufland предлага екипировка на изгодни цени, сред които различни цветове ски якета за жени New Cential, започващи от 59,99 лв., ски панталони на цени от 35,99 лв., термоблузи за 14,99 лв. и боти или ботуши Town Land за 39,99 лв.

От 16 ноември до 15 декември още над 500 продукта ще бъдат намалени в магазините на Kaufland в страната, сред които краве масло K-Classic Deutsche Marken Butter за 5,49 лв., бланширан ориз Natura за 3,49 лв. или душ гел Dove за 4,49 лв. А за ранни подготовка за подаръци има уреди Tefal или Brio с 50% надолу от цената, козметични комплекти, както и богата гама инструменти Parkside.

Всички предложения от седмичната брошура могат да бъдат разгледани онлайн тук.