Албания отбеляза откриването на последния преговорен клъстер с Европейския съюз с торта в Брюксел. На седмата междуправителствена конференция официално беше открит клъстерът за селското стопанство и сближаването. С това Албания успя да отвори всичките шест преговорни клъстера за малко повече от година, което беше оценено като напредък с „рекордна скорост“, предаде македонската телевизия 21.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че това е специален ден не само за Тирана, но и за Брюксел, защото доказва, че процесът на разширяване дава резултати.

"Кой би си помислил, че днес ще сме тук?"

Албанският премиер Еди Рама заяви, че страната е постигнала това, което доскоро изглеждаше невъзможно.

„Кой би си помислил, че днес ще сме тук и ще отворим всички клъстери. Доскоро изглеждаше невъзможно и бяхме стигнали до ситуация, в която трябваше да свикнем с откази. И с това да ни удряха директно в стомаха. Но вярвам, че цялото пътуване ни направи по-силни, по-осъзнати за мащаба на този процес и по-зрели. И ето ни днес - изправени пред нещо, което беше само мечта преди малко повече от година“, каза Рама. ОЩЕ: На финалната права: Албания отваря последния си клъстер в преговорите с ЕС

Северна Македония чака старта

Припомняме, че поради липсата на напредък на Северна Македония по въпроса за вписване на българите в македонската конституция - през 2024 г. Европа раздели Тирана и Скопие по пътя към Европейския съюз.

Междувременно македонските медии отчитат още, че Северна Македония чака стартова позиция. Те твърдят, че страната им е заседнала между "вътрешнополитически конфликти, нелогични блокади от България и постоянни искания от Брюксел за прилагане на конституционни промени", пише "Вечер".

Македонският президент Гордана Силяновска-Давкова разкритикува ЕС в парламента днес за непоследователност и двойни стандарти. Лидерът на СДСМ Венко Филипче, от друга страна, оцени, че докладът на Европейската комисия е най-лошият през последните години и е отражение на политиките на настоящото правителство и предупреди за евентуални нови условия от Европейския съюз. Междувременно отварянето на последния клъстер от Албания засилва сравненията и повдига въпроса: къде закъса Северна Македония по пътя към Брюксел? ОЩЕ: За да не остане регионът в ръцете на Русия: Ключов дипломат от Германия с обиколка в Западните Балкани