Боро Първи и Тита с нов общ хит "Жесток?" (ВИДЕО)

Боро Първи и Тита отново обединяват сили в новия си общ сингъл "Жесток?" - пет години след последните си съвместни хитове "Вивалди" и "Задната седалка", които натрупаха над 26 милиона слушания и достигнаха до стотици хиляди фенове в социалните мрежи. Сингълът излиза с интригуващо видео.

Боро запазва характерния си прям стил, докато Тита носи мелодия и емоционален заряд. Песента е среща между два свята, които говорят един и същи език - този на съвременната българска музика. "Жесток?" бележи важен момент в развитието на попа и рапа у нас, показвайки, че жанровите граници не трябва да разделят, а да създават нова сила и искреност.

Кой е Боро Първи?

Боро Първи е част от някогашното хип-хоп дуо Чукито & Boreau, а през 2014 г. пуска и първото си самостоятелно парче. Познат е и с псевдонима Борис Абилити. Преди това свири на барабани в хардкор пънк групата Гърч. През 2015 г. Боро вече има 5 записани албума в музикалната си кариера. 

През 2023 г. се жени за художничката Ани Пунчева, а през август 2024 г. се роди тяхното първо дете.

Яна Баярова
