Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 8 – 14 декември 2025

Седмицата от 8 до 14 декември 2025 г. ще донесе няколко трудни предизвикателства, през които да преминем представителите на три зодиакални знака. Това не е подходящ момент за вземане на важни решения, защото може да не разполагате с всички факти. Бъдете ясни в комуникацията си и слушайте внимателно другите.

Лъв

Подравняването Марс-Сатурн на 9 декември влияе върху взаимоотношенията, приятелствата и децата, ако имате такива. Това може да причини голямо напрежение и може да се почувствате блокирани по някакъв начин. Някой може да оспори вашите идеи или подход, а може да се сблъскате и с неочаквани предизвикателства на работното място.

Не позволявайте на съмнението в себе си да влоши седмицата. Вземете най-добрите и добре обмислени решения и действайте оттам. Ако се сблъскате с трудности, признайте ги и бъдете честни в общуването си по въпроса. Ако в момента ви се струва твърде трудно, поискайте малко време и планирайте разговор, когато нещата се успокоят.

Бъдете готови за неочакваното и се оставете на течението тази седмица. Колкото повече сте обвързани с нещата такива, каквито са, толкова по-предизвикателна ще бъде тази седмица. Бъдете готови да направите някои промени, когато ситуациите ги изискват, и практикувайте грижа за себе си. Ако следвате тези стъпки, проблемът би трябвало да се разреши бързо и животът ви ще се подобри много повече.

Дева

Тази седмица очаквайте да изпитате напрежение с други хора, включително членове на семейството или близки приятели. Може да се чувствате разкъсани между задълженията си и личните си взаимоотношения. Признайте напрежението, но не се оставяйте да бъдете погълнати от него.

Не правете и херкулесови опити да решавате проблемите на всички останали. Ако се чувствате притиснати от член на семейството или от някой, който живее в дома ви, не им позволявайте да ви тласкат към нещо, за което не сте подготвени.

Ако ви се струва, че тази седмица сте в криза, знайте, че тази енергия ще отмине и няма да се чувствате така завинаги. Настройте графика си и не поемайте повече, отколкото реално можете да понесете. Общувайте възможно най-ясно и запазете спокойствие, което би трябвало да можете да правите, тъй като се справяте чудесно в кризисни ситуации.

Внимавайте за здравето си тази седмица и не позволявайте на липсата на разбирателство с другите да ви развали настроението или да ви изтощи. Случват се разни неща и всичко това ще отмине. Скоро ще се върнете към нормалното. Опитайте се да се отпуснете колкото е възможно повече и отделете време за грижа за себе си.

Риби

Това е трудна седмица, особено по отношение на балансирането между дома и кариерата. Може да срещнете несъгласие или пречка на работното място. Поставянето на граници е от решаващо значение, независимо дали на работното място или с някого в личния ви живот.

Ако възникне проблем на работното място, уведомете хората какво можете да направите и не преувеличавайте възможностите си. Ако транзитите тази седмица причинят проблем у дома, накарайте околните да осъзнаят, че сте независима личност с отговорности, които трябва да изпълнявате. Повечето хора ще разберат това.

Най-важното тази седмица е да запазите личния си мир и вътрешна хармония. Ако има проблем на работното място, заемете се с него веднага и не отлагайте. Ако трябва да поискате указания, направете го от тези, които са способни да ви ги дадат. Следете нивата си на стрес и си осигурявайте колкото се може повече почивка и време за медитация. Всичко това ще премине.

