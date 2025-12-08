Иван Иванов обясни за многогодишната финансова рамка на ЕС

„Ключовият акцент за програмен период 2028 – 2034 г. е новата архитектура на Многогодишна финансова рамка и въвеждането на Национални и регионални планове за партньорство за всяка държава членка. Предвижда се обединяване на ресурсите от различните фондове и програми, като България ще има възможност да планира своето развитие не по отделни тематични програми, а в единна стратегическа рамка.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов при участието си в публична дискусия, посветена на новата дългосрочна финансова рамка на ЕС и националните интереси на България на тема „България и новият европейски бюджет /2028-2034/: цели и възможности“.

Снимка: МРРБ

Държавите членки ще разработват и изпълняват плановете в партньорство с местните и регионалните власти, икономическите, социалните и селските партньори и организациите на гражданското общество и други заинтересовани страни. „Предложеното увеличение на общия европейски бюджет и гаранциите за подкрепа към по-слабо развитите региони ни дават възможност да запазим и дори да увеличим ресурсите, насочени към Северозападна България, Родопите, Северния централен район и всички територии, за които са необходими повече стимули за ускоряване на икономическото и социално развитие.

„Приоритет на МРРБ през следващия програмен период остават инфраструктурните инвестиции за подобряване на градската среда и качеството на живот в общините, в това число инвестиции за подобряване на сградния фонд и елементите на градската среда, модернизиране на пътищата и инфраструктурата за комунални услуги и други“, каза министърът. Той обаче изтъкна, че е важно страната ни да отстоява бъдещето на трансграничните програми Интеррег, защото свързват регионите през границите.

„Пред нас стои възможност България да бъде активен участник в оформянето на новия европейски бюджет, както и лидер в неговото ефективно прилагане. Нека я използваме с визия, с амбиция и с отговорност“, заключи министърът.