МУЗИКАУТОР: Хаосът с нарушенията на авторските права продължава, а контрол няма

На фона на новите разкрития за системни нарушения и липса на ефективен контрол в Министерството на културата, отразени в последния одитен доклад на Сметната палата, МУЗИКАУТОР отстоява позицията си, че дългогодишното институционално бездействие допринася за постоянните нарушения на авторските права в страната.

Втора поредна година Сметната палата дава „отрицателно мнение“ за финансовото управление на министерството – най-тежката оценка, свързана с всеобхватни отклонения и липса на надеждна отчетност.

Одитът за 2024 г. разкрива липса на вътрешен контрол, случаи на събития и проекти с неуредени авторски права, системни пропуски в културни институции в страната. Съобщава се, че част от материалите са изпратени до Прокуратурата заради данни за престъпления и незаконосъобразни практики.

Сдружение МУЗИКАУТОР припомня, че през последните години многократно е подавало сигнали до министъра на културата относно масови нарушения на авторските права – включително неправомерно използване на музика от културни институти, общини, както и за системни нарушители, за които обаче липсват санкции.

Реални действия от страна на министерството почти не последват. В повечето случаи няма проверки, няма актове, няма предприети последващи мерки, а комуникацията остава формална и без резултат. Ситуацията в културния сектор не се подобрява, а некоректните организатори на събития с музика, освен че продължават дейността си необезпокоявано, често финансират тези събития с публични или европейски средства.

„Системните пропуски, установени от Сметната палата, ясно показват защо нашите сигнали не водят до резултат. Когато липсва контрол на най-базово ниво и има доказани нарушения в управлението, защитата на авторските права остава на заден план. Творците не могат да бъдат оставени без защита в условия на системно бездействие“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Проблемът е особено видим при изпълнението на културни проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), в които музикалното съдържание не е с уредени авторски права. За предоставените от МУЗИКАУТОР документирани случаи и конкретни писма, с които се сигнализира за нарушители, институциите не предприемат адекватни проверки, не налагат санкции и не прилагат законовите механизми, които да гарантират защита на творците и правоносителите.

МУЗИКАУТОР настоява държавата да установи работещ контролен механизъм, да осигури прозрачност в обработването на подадените сигнали, да прекрати толерирането на нарушения от държавни и общински структури и да гарантира равнопоставена и законна среда в сектора.