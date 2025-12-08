Любопитно:

Бягали през Дунав мост: Хванаха ало измамници

При опит да напуснат страната задържаха на Дунав мост участници в телефонна измама. Гранични полицаи от ГПУ-Русе спрели за проверка лек автомобил, пътуващ за Гюргево на 7 декември. Колата била управлявана от 28-годишен мъж от Габрово. В нея пътувал и 17-годишен от Бяла. При извършване на полицейската проверка поведението на шофьора породило съмнение у граничния полицай, че се касае за профил на участник в телефонни измами. Направен е оглед на пренасяния личен багаж. Служителят наредил да бъде отворено отделението за съхранение в дясната част на таблото и там била открита голяма сума пари. 

Взели над 20 хиляди лева от възрастна жена

Снимка iStock

При проведеното разследване водачът заявил,  че получил указание по телефона да посети адрес в град Дряново, където възрастна жена му е предала найлонова чанта с пари. Те трябвало да предадени на лице в Гюргево. 

Осъществен е контакт с РУ-Дряново, където до този момент не е бил постъпвал сигнал за измама. На посочения адрес е изпратен патрул и станало ясно, че 81-годишна жена е предала на непознат голяма сума пари.

Колата и установените парични средства - 20 834 лева, предмет на престъпление, са иззети с протокол. Двамата мъже са задържани със заповеди за полицейско задържане, по случая е регистриран заявителски материал по описа на Гранично полицейско управление – Русе, предава БГНЕС.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
