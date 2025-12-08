Цените на технически прегледи под прицел: КЗП започва масови проверки

Национални проверки, насочени към обосноваността на увеличението на цените на годишните технически прегледи на леки автомобили започва Комисията за защита на потребителите (КЗП). Проверките имат за цел да предотвратят необосновано поскъпване, което засяга пряко голям брой потребители, и да гарантират, че ценовата политика на търговците е прозрачна и икономически оправдана.

Инспекторите ще изискват от операторите на пунктове подробна информация относно динамиката на цените, причините за евентуалното им повишаване и доказателства, че промяната се основава на обективни икономически фактори.

Исканите данни, документи, доказателства и информация дават възможност на търговците да докажат обосноваността на увеличението.

При установяване на нарушения ще бъдат налагани санкции в размер от 5000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 лв. до 200 000 лв.