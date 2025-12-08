Шофьор загина при удар в дърво

Водач на лек автомобил е загинал при катастрофа край Антоново в неделя сутринта, информират от Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище, цитирани от БТА. До катастрофата се е стигнало след като шофьорът е изгубил контрол над управлението на превозното средство.

Произшествието е възникнало на главния път София - Варна, в близост до кръстовището за село Поройно. Дошлите на място разследващи полицаи установят, че правоспособен 52-годишен водач от търговищкото село Бистра, с лек автомобил „Волво С 70“, е пътувал в посока Омуртаг - Антоново.

При движение с несъобразена с пътните условия скорост - мокра пътна настилка, в зоната на ляв завой, е изгубил контрол над управлението на автомобила.

Колата е излязла вляво извън платното за движение и се е блъснала странично с дясната си страна в крайпътно дърво. Водачът е починал на място. На автомобила са причинени значителни материални щети.

По случая е образувано досъдебно производство.

В петък в района на село Дралфа при тежък инцидент загинаха трима души.

При катастрофи в страната през последното денонощие са загинали трима души, а 22-ма са ранени.

