Тези 6 зодии ще са щастливи през декември 2025

През декември 2025 г. шест зодиакални знака отново изпитват истинско щастие (най-накрая!). Ретроградният Нептун има способността да изважда скрити истини на повърхността и щом това започне, илюзиите и объркването изчезват и всичко се изяснява.

Телец

Телец, декември ще бъде много добър за вас, тъй като Луната във вашия знак потвърждава вашия ангажимент към себе си. Имате визия за човека, който искате да бъдете, и тя става все по-ясна с всеки изминал ден от годината. Сега сте готови да вземете решение и да започнете.

Луната в земен знак ви помага да се чувствате здраво стъпили на земята. Тъй като е екзалтирана, можете да контролирате чувствата си, включително да вземате практични решения, които ще ви запомнят.

Действията ви ще се усещат естествени, а не насилствени. Прогресът ще се разкрие и ще ви вдъхнови да продължите напред. Самоусъвършенстването подмладява ума ви и ще се чувствате възнаградени за това, че сте направили това, което е правилно за вас.

Рак

Ретроградният Нептун ще ви помогне да разберете нещо за скорошните си тревоги, което моментално ще успокои духа ви. Това, което се е усещало като непосилно бреме, сега изглежда поносимо и дори спокойно. Това е освобождаване от товар!

През декември ще ви залее вълна от облекчение. Досадата и монотонността, с които сте живели, започват да избледняват и идва чувство на спокойствие. Най-накрая ще се почувствате отново себе си, Рак.

Радостта се завръща във вашия свят по мощен начин и вие не се борите с нея. Виждате колко струва това позитивно чувство и се захващате за работа по неговото подхранване. Това е благословия и вие го знаете.

Дева

През декември ще намерите това, от което се нуждаете. Наличността изглежда е перфектно съобразена с времето и на правилната цена. Не винаги се наслаждавате на случайността на пътуването, но това, което ви се случва в момента, ви се струва логично.

Можете да предприемете физическо пътуване и да изследвате през перфектния сезон. Чувствате се добре организирани, знаете какво се опитвате да направите и защо.

Декември прави живота ви стабилен и лесен; там, където обикновено казвате „не“ на приключенията, сега всичко, което искате да направите, е да кажете „да“ и да отговорите на зова им.

Скорпион

Ретроградният Нептун ще премахне част от тази емоционална мъгла, така че да се почувствате възстановени отново, Скорпиони. По това време на годината е съвсем естествено да загубите перспектива. За щастие, ще започнете поредица от по-добри дни, благодарение на този ретрограден сезон.

През декември ще осъзнаете, че нещо не е наред и най-накрая ще се почувствате достатъчно силни, за да се изправите срещу това и да приключите с него. Вашият подход е любящ и уважителен, но се движите с цел. Тази цел е да се чувствате отново добре, Скорпион.

Този транзит връща радостта във вашия свят чрез честност и себепознание. Вече не сте заседнали и не възнамерявате да бъдете заседнали никога повече. Готови сте да продължите напред с увереност.

Козирог

Земната, стабилна Луна носи усещане за лекота и непоколебимост, които знаете, че са необходими за трайни партньорства. Вашият партньор в живота или някой, когото искате да опознаете, показва постоянство в усилията си. Привързаността им се усеща истинска и това насърчава чувство на топлина в сърцето ви.

Можете да кажете това, което трябва да кажете, и да го мислите сериозно. Думите и действията ви са в съответствие.

Не мислите прекалено много за бъдещето. Чувствате се приятно доволни, живеейки в настоящето. Вашата увереност излъчва спокойствие. Ако сте загубили вяра в любовта в миналото, доверието се възстановява и то се връща към вас отново и отново.

Риби

Ретроградният Нептун ви помага да се свържете отново с това, което обичате, Риби. Винаги таите надежда в сърцето си, но има моменти, в които просто се отказвате. Знаете, че тя е там, но се поддавате на съмнението и това боли.

През декември нещо ще се изясни по начин, който ще проясни цялостния ви мироглед. Ще осъзнаете, че голяма част от съмнителната ви природа е само в ума ви, което означава, че умът ви също може да я поправи.