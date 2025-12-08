Страхотно! Носителят на Купата на Италия събира младите български звезди Алекс и Симеон Николови

Италианският Лубе Чивитанова ще събере през новия сезон младите български звезди Александър и Симеон Николови. Това съобщи полския волейболен блогър Якуб Белчажак в своя профил в една от социалните мрежи. Както е известно, в момента Алекс Николов е част от състава на носителя на Купата на Италия. Брат му Симеон пък е част от руския Локомотив Новосибирск, където играе под ръководството на бившия национал на България Пламен Константинов.

Алекс Николов е част от Лубе, а Симеон от Локомотив Новосибирск

За да се случи братя Николови да играят заедно, то от Лубе Чивитанова трябва да привлекат Симеон Николов в редиците си. 19-годишният разпределител, който е един от основните състезатели на Локомотив Новосибирск, има договор с руския клуб за 1 плюс 2 години. Все още не е ясно как точно италианския тим ще го вземе в редиците си, но се очаква това да стане факт и от новия сезон Симеон да заиграе заедно с по-големия си брат. Алекс пък се обвързан с Лубе до 2028 година.

❗️🔜: SIMEON NIKOLOV W PRZYSZŁYM SEZONIE BĘDZIE ZAWODNIKIEM CUCINE LUBE CIVITANOVA! 😳



Foto: Volleyball World #podsiatka pic.twitter.com/NOmgDb868g — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) December 8, 2025

Братята бяха с основна заслуга за сребърните медали на България от Световното във Филипините

Александър и Симеон Николови са основни волейболисти в националния отбор на България. Двамата се представиха на много високо ниво по време на Световното първенство във Филипините, където страната ни спечели сребърните медали и бяха с основна заслуга за успеха. 22-годишният Алекс Николов дори стана реализират номер едно на надпреварата.

