Най-важната роля на Калин Врачански, която го промени напълно

Калин Врачански е актьор, който не се вписва в утвърдените рамки на българската сцена и екран. С всеки нов проект той разтърсва представите ни за това какво означава да бъдеш актьор, доказвайки, че истинската сила на изкуството е в смелостта да излезеш от "релсите". На пръв поглед Калин Врачански изглежда уверен и малко недостъпен, като рядко споделя за личния си живот пред медиите, но зад тази външност се крие скрита притеснителност. "Може би тя ме прави да изглеждам дистанциран и хората си изграждат друга представа за мен", сподели актьорът в интервю за NOVA пред Мариян Станков - Мон Дьо.

Врачански подчерта: "А истината е, че най-сериозен съм единствено в работата си." В кариерата му първият истински "счупен стереотип" идва с ролята на Квазимодо в 'Парижката Света Богородица". До този момент той получава постоянно роли на "принцове", но търси свой собствен път и не се страхува да излезе извън очакваното. "Тогава рязко счупих представата за това как един актьор влиза в едни и същи релси."

Врачански призна, че започва да гледа на света по по-реалитичен начин, след като навършва 40 години. "Започваш да виждаш лошите неща, за които преди това си затварял очите. Но те не минават."

Той говори открито за протестите, за политическата циничност и за чувството на разочарование, което неизбежно идва с възрастта и опита.

От ролята на сцена до ролята в семейството

Неочаквано, актьорът е по-открит от всякога за личния си живот и обясни как най-важната роля - тази на родител го е поменила. "Когато станах баща, разбрах, че нищо не знам за любовта. Бащата в началото е като сателит – още не си нужен. Но изведнъж детето започва да те познава, да общува с теб, и това чувство се засилва всеки ден."

Той призна и за страховете си: "Че мога да бъда неадекватен. Това дете зависи от теб. И ако не реагираш навреме, какво става?"

А това, което най-много иска да даде на своята дъщеричка, е здрава ценностна система – морал, семейство, състрадание към хората и животните.

Още през 2024 година Врачански разказва как се е запознал с половинката си Златина и за шегата му с баща ѝ Краси Ранков. Въпреки че връзката им започва трудно, защото Златина живее в чужбина и остават само приятели, след 10 години съдбата отново ги събира.

"Тя е много яка. И затова аз трябва да бъда достатъчно як, за да бъда до нея. А дали е? Надявам се. Щом съм още до нея.", каза Врачански за любимата си.