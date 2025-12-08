Годината на Червения огнен кон: Каква ще бъде 2026 и как ще промени живота ни

Новата година ще бъде отбелязана под знака на Червения огнен кон - тя ще продължи от 17 февруари 2026 г. до 5 февруари 2027 г. Неговият тотем е седми сред дванадесетте знака на китайския календар, предишното му царуване е било през 2014 г., а следващото ще дойде през 2038 г.

Руският астролог Людмила Булгакова разква как ще се промени животът ни през това време.

Основни характеристики на 2026 година

В годините на Коня, особено ако стихията му е Огън, цивилизацията не стои неподвижно - напротив, бързо и активно развитие протича във всички сфери на живота. Правят се научни и научно-технически открития, реализират се най-смелите планове - както на глобално, така и на лично ниво. За мнозина това време ще бъде успешно в кариерно отношение, когато успеят да получат завидна позиция или да се преместят на работата на мечтите си. Основното е да се действа, преодолявайки се всички препятствия, които могат да възникнат по пътя за Коня, който лесно преодолява бариерите, това.

Също така, човек не бива да се страхува да взема важни решения, върху които е нежелателно да мисли дълго време. Най-успешни ще бъдат хората в творческите професии, както и тези, чиято работа по някакъв начин е свързана с риск, но той трябва да се упражнява в разумни граници.

Елемента Огън

Червеният Кон е енергично, свободно и жизнерадостно същество, но същевременно неспокойно и своенравно, което ярко характеризира енергиите на годината, които ще бъдат многократно усилвани от стихията Огън. Всякакви предимно професионални задачи през новата година ще бъдат решени бързо - всичко буквално ще гори в ръцете ни, а към тези, по които работата е била забавена, вероятно няма да бъдат довършени. Конят ще покровителства тези, които се движат напред, и е малко вероятно да помогне на хора, които са бавни, нерешителни и мързеливи. Когато вземате важни решения, звездите препоръчват да се ръководите от интуицията - тя е силата на Коня и никога не го заблуждава.

В годината на Коня се раждат решителни, харизматични и целенасочени хора, които знаят точно какво искат и смело го постигат. Те са родени лидери, готови да водят своите съмишленици. Характеризират се с доброта, честност и откритост - Конят никога няма да се сдържи и ще каже всичко, което мисли, в лицето, без дори да подозира, че това може да е неприятно за някого.

Връзките на Коня с близките често се усложняват от неговата импулсивност и непредсказуемост - грубо казано, той може да избухне от нищото и трябва да сте подготвени за това. Стопанинът на годината е и много влюбчив - той се нуждае от нови впечатления и ярки чувства, свобода от задълженията. остават верни на партньора си, което обаче не пречи на краткосрочните, но лекомислени хобита. Изключение правят жените, родени в годината на Огнения кон: смятало се е, че те не са създадени за семеен живот, така че в миналите векове в източните страни не са били омъжвани.

Егоизмът също трябва да се включи сред личните качества на Коня - те винаги са фиксирани преди всичко върху себе си и едва след това върху другите, дори ако става въпрос за близки. Основното нещо е търпението.

Повелителят на 2026 г. също често няма търпение, независимо какво прави, поради което не довършва всички проекти, които започва, както професионални, така и бизнес, са успешно завършени. Конят е и упорит, предпочитайки да „прескача повърхността“, без да се задълбочава в същността на нещата.

