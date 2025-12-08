Как да защитим розите след първата слана?

Опитните градинари разчитат на няколко изпитани съвета, които винаги предпазват розите и им помагат да преживеят студа и да израснат по-силни през пролетта. Първо, растенията трябва да се подготвят за зимен покой. Ето какво включва грижата за розите след първата слана.

Грижа за розите след първата слана

Спрете резитбата и торенето. Всеки нов растеж ще бъде уязвим и растението може да умре от замръзване.

Почистете почвата около растенията. Отстранете падналите листа и отпадъците, за да избегнете зимни болести и вредители. Изолирайте основата на розите. Изсипете 20–30 см почва, компост или мулч около основата, за да защитите корените и короната на растението. Полейте обилно преди замръзване. Влажната почва задържа топлината и намалява риска от щети.

Допълнителни начини за защита от замръзване

Редовно добавяйте нов слой мулч за изолация. Използвайте чисти, сухи листа отгоре за допълнителна изолация. Избягвайте стъпване върху замръзнала почва в близост до корените, за да избегнете уплътняване на корените.

Корените на контейнерните растения са по-уязвими към студ, така че е необходимо да направите следното: Преместете саксиите на неотопляемо, но защитено място, като например гараж, веранда или килер с температури над нулата. Избягвайте топли помещения: това може да доведе до твърде ранно навлизане на растението в активен растеж. Поливайте рядко - около веднъж месечно.

През пролетта започнете постепенно да изнасяте растенията навън, за да избегнете стрес от температурните промени.

Катерливите рози са особено уязвими - те са с дълги стъбла, които могат да се счупят поради вятър, лед или резки температурни колебания. След първите слани е най-добре внимателно да завържете стъблата с меко въже или, ако е възможно, да ги положите на земята и да ги покриете с мулч, слама или платнено укритие.

Ако стъблата не могат да бъдат положени върху земята, оставете ги изправени, увити в специален градински плат, който позволява на въздуха да преминава.

Наблюдавайте за наличие на следните признаци, които показват, че розите са засегнати от студа - почернели стъбла, сбръчкани пъпки, увехнали или обезцветени листа, кафяви или черни петна. Не бързайте да подрязвате растенията, някои стъбла може да се съживят през пролетта.

Постепенно премахвайте мулча и подслона, когато температурите са постоянно над нулата. Бавното премахване на защитата помага да се избегне стресирането на растението по време на пролетните промени във времето. С правилна грижа, дори след сурова зима, вашите рози ще посрещнат пролетта здрави, цъфтящи и готови да ви радват с красотата си.

