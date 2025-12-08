Паднал от триметрова стълба: Здравко от "Ритон" е опериран по спешност (СНИМКА)

Здравко Желязков от дует "Ритон" е бил приет по спешност в болница през уикенда, където лекарите са извършили неотложна операция. До неприятния случай се стигнало, след като певецът паднал от около три метра височина, докато заедно със своята половинка Катя украсявали дома си за Коледа и поставяли празничната декорация. Новината беше споделена лично от Здравко в профилите му в социалните мрежи, където той разказа подробно за случилото се и успокои феновете, че въпреки уплахата се възстановява.

"Писано било да стане, но както пеем в една наша песен -"Счупеното носи щастие", пише Здравко в публикация във Facebook, към снимка от болницата.

Какво е състоянието му?

"Бях опериран след злополучно падане от 3-метрова стълба, монтирайки светеща украса за Коледа. Счупването е малко под глезена на левия крак - едно от най-неприятните.", разказа той.

С поста си, Здравко се извинява на всички фенове за отмяната на предстоящия концерт.

"Извиняваме се на всички, към които бяхме поели ангажименти за участие, през празничния месец декември, че няма да можем да ги изпълним. За жалост концертът ни "Случва се нещо на рожден ден", в зала 1 на НДК, на 20 януари, който е почти разпродаден, също се отлага."

Той поясни, че новата дата за провеждането на събитието ще бъде обявена в най-скоро време. "Новото заглавие може би ще бъде: "Случва се нещо на рожден ден, на патерица”, но без патерици!"

Здравко завършва текста си с думите: "Пазете здравето си и ми стискайте палци."