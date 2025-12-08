Тристранката одобри новия бюджет 2026

Тристранният съвет между държавата, работодателите и синдикатите одобри в понеделник ревизираната версия на проектобюджета за 2026 г., както и финансовия план на Държавното обществено осигуряване. По държавния бюджет Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) даде глас "въздържал се".

За разлика от него бюджетът на Здравната каса не получи пълна подкрепа – АИКБ и КНСБ се обявиха против, след като възникнаха спорове за намалени с около 200 млн. евро средства за възнаграждения на медиците. Социалните партньори определиха ревизирания държавен бюджет като приемлив, като уточниха, че са направили компромиси. АИКБ мотивира своето "въздържал се" с настояване автоматичните механизми за определяне на заплатите в отбраната, МВР, НСО и висшето образование да отпаднат от законите още сега. Министерството на финансите предложи изключението да важи само за 2026 г.

Вицепремиерът Томислав Дончев посочи, че е постигнат консенсус по две ключови теми, които ще бъдат развивани през следващите месеци – отделяне на всички плащания от средната работна заплата и поемане на курс към бюджетна консолидация, тоест свиване на дефицита до 0%. Още: "Не е време да напускаме кораба": Желязков изобщо не мисли за оставка

Подкрепа под условие

От КНСБ съобщиха, че подкрепят бюджета при условие да бъдат осигурени допълнителни средства за заплати в "БДЖ-Пътнически превози", което е в стачна готовност, както и 7.8 млн. евро за "Български пощи". Президентът на синдиката Пламен Димитров подчерта, че са осигурени нужните 15 млн. лв. за градския транспорт в София.

Преди заседанието премиерът Росен Желязков предупреди, че при липса на консенсус правителството би предложило удължителен закон за бюджета. Миналата седмица кабинетът оттегли първия вариант на Бюджет 2026 след мащабни протести. Впоследствие синдикатите и работодателите подкрепиха новата версия, докато ПП-ДБ застана срещу нея.

В ревизирания проект отпаднаха предложенията за увеличение на осигуровките с 2 процентни пункта, вдигане на данък "дивидент" до 10% и въвеждане на задължителен софтуер за търговските продажби. Правителството отстъпи и от автоматичното увеличение на заплатите в секторите "Сигурност", "Отбрана" и "Образование", без обаче да премахва текстовете от законите. Още: Фините настройки на Бюджет 2026: Синдикатите отново недоволни

Заплати в администрацията

Предвидено е възнагражденията в обществения сектор да нараснат с 10%, а не с 5%, както беше в първоначалната версия.

Премиерът Желязков отбеляза, че бюджетната рамка за следващата година е сред най-обсъжданите, но същевременно парадоксално изглежда като най-малко обсъждана. Той подчерта, че проектът трябва да бъде приемлив не само за мнозинството в парламента, но и за социалните партньори, за да изпълни социалните и икономическите цели, особено през първата половина на 2026 г. Според него подкрепата на тристранния съвет е ключова и "не е политически смокинов лист за бъдещето на кабинета", а е необходима, за да влезе страната в 2026 г. "възможно най-консенсусно".

Желязков предупреди, че предстои трудна година заради нуждата от защита на покупателната способност на домакинствата в сложен международен и вътрешнополитически контекст. Той призна, че кабинетът е носил политическа отговорност за това, че по-рано е търсил основно подкрепата на парламентарното мнозинство, а не на социалните партньори. Още: Втори Бюджет 2026: Не карайте площада да ви измете, предупреждава ПП

"Балансиран"

Премиерът описа проектобюджета като балансиран – нито разточителен, нито прекалено рестриктивен – и подчерта неговия социален характер. Той акцентира върху заложените мерки в подкрепа на уязвими групи и на голяма част от работещите и неработещите, включително във връзка с плавното въвеждане на еврото в началото на 2026 г. "Очаквам от вас ясно и категорично изразяване на позициите. Време е всички да бъдем откровени, открити и честни", каза той пред социалните партньори. Още: Осигурителната вноска не се вдига през 2026, но това се променя от 2027: НОИ утвърди новия проектобюджет

Желязков настоя за максимална откровеност в тристранния диалог, "дори и в посока, която не изглежда политически угодна". Той определи социалните партньори като "гласът на разума" и подчерта значението на това да бъдат чути както подкрепящите, така и критиците на предложенията на кабинета. Премиерът предупреди, че България е изправена пред значителни предизвикателства заради международната обстановка и че институциите нямат право да неглижират процесите или "да напуснат кораба" в този момент.