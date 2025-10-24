Зодиите, които ще излязат от тъмното след 25 октомври

След 25 октомври 2025 г. три зодии най-после ще излязат от тъмното и усетят, че животът им е възвърнал смисъла си. Съвпадът на Луната с Меркурий ще събуди в тях увереност, смелост и желание за открито говорене. Този аспект ще им помогне да възстановят нещо, което дълго време е оставало в сянка. Тишината вече не носи мир и Вселената сякаш ги подтиква да изразят това, което се е надигало вътре в тях.

За тези три зодии този ден ще отбележи значителен личен поврат: време е да спрете да се съмнявате и да си върнете гласа, силата и вътрешната истина.

Телец

Съвпадът на Луната с Меркурий в Скорпион ще напомни на Телец, че увереността е тяхното естествено състояние. Най-накрая можете да си позволите да говорите и това ще донесе дългоочаквано облекчение. 25 октомври ще бъде ден на емоционален пробив за вас. Думите, които толкова дълго сте сдържали, най-накрая ще излязат наяве и заедно с тях вътрешното напрежение ще изчезне. Въздухът ще стане по-лек за вас, отношенията ви ще станат по-честни и ще се чувствате по-силни от всякога. Вие сте избрали истината и това е вашата най-голяма суперсила.

Близнаци

За Близнаци, съвпадът Луна-Меркурий в Скорпион е момент на завръщане към себе си. Дълго време сте сдържали емоциите си в името на хармонията, но сега разбирате: истинският мир е възможен само чрез откритост. На 25 октомври ще усетите колко по-лесно става, когато спрете да се опитвате да се впишете. Колкото повече изразявате себе си без страх, толкова по-щедро ще ви отвърне животът. Всичко около вас ще започне да се разгръща по-просто и честно.

Този лунен транзит ви напомня: свободата не се крие в съвършенството, а в искреността. Бъдете себе си и всичко излишно ще изчезне.

Риби

За Рибите този ден ще донесе специално откровение. Съвпадът на Луната и Меркурий в Скорпион ще ви помогне да разберете, че уязвимостта не ви прави слаби, а по-скоро ви укрепва. Думите ви ще бъдат пропити с мощна лечебна енергия - както за вас, така и за околните. Преди може би сте избягвали директността от страх да не обидите другите. Но този период ще ви покаже, че мълчанието понякога може да боли повече от истината. Когато започнете да говорите от сърце, идват вътрешен мир и яснота.

Риби, животът става по-ярък, когато се доверявате на интуицията си. Като създавате здравословни граници и си позволявате да бъдете честни, вие отваряте вратата към наистина истински връзки.

