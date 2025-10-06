Зодиите, за които изпитанията ще приключат тази седмица (6-12 октомври)

Октомври 2025 г. ще бъде натоварен месец като цяло от астрологична гледна точка, но за няколко зодии още тази седмица изпитанията ще приключат и те ще оставят лошото зад гърба си. На 6 октомври Меркурий навлиза в Скорпион, а на следващия ден образува квадратура с Плутон, което може да провокира спорове и обсесивни мисли.

През този период е важно да се избягват конфликти и да не се оказва натиск върху другите да правят неща, които не искат да правят. Пълнолунието в Овен на 6 октомври ще вдъхнови смелост и решителност, създавайки мотивация за нови начинания. Някои хора ще почувстват загуба на енергия или самота, но в рамките на 24 часа енергията ще се промени и животът ще се подобри за тези три зодиакални знака.

Везни

За Везни, пълнолунието в Овен може да причини напрежение в отношенията с партньор или близки. Когато Меркурий влезе в Скорпион и е в квадратура с Плутон, са възможни спорове и разногласия, включително по финансови въпроси. Плутон е особено силен през този период.

3 зодии, на които всички ще завиждат през октомври 2025

Пълната луна подчертава качества като смелост и самочувствие. Ако се чувствате под натиск или манипулирани, е важно да отстоявате границите си и да се стремите към промяна. Овенът символизира нови възможности и начала.

Тази седмица подкрепата на другите и грижата за себе си са особено важни. Трябва да отстоявате себе си във взаимоотношенията и да не позволявате на другите да ви контролират. Важно е внимателно да обмисляте действията си и да не реагирате на всяко раздразнение. Ако взаимоотношенията ви са ценни, можете да ги поддържате.

Телец

Пълнолунието в Овен ще разкрие подсъзнателни проблеми от настоящето и миналото. Квадратурата на Меркурий към Плутон може да провокира обсесивни мисли, но също така ви помага да стигнете до корена на проблема и да го разрешите.

Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 6 - 12 октомври 2025

Важно е да определите какво точно причинява вашата тревожност. Миналото трябва да остане в минало и всеки трябва да живее в настоящето. Има неща, които можем да променим, и неща, които не можем – например, можете да коригирате собственото си поведение, но не и поведението на другите. В крайна сметка, контролирайте само собствените си реакции.

Дева

Тази седмица ще бъде трудна за Девите, но животът им ще се подобри, малко преди тя да приключи. Този транзит се отразява на финансите и са възможни притеснения за финансовото ви бъдеще. Опозицията на Сатурн към вашето Слънце е забавила много събития, но този период е краткотраен.

Тази седмица е важно да дадете приоритет на психичното си здраве и да си осигурите качествена почивка. Ще можете да правите планове и да планирате бюджета си, но ако се чувствате претоварени, потърсете подкрепа от близки или професионалист, например финансов съветник.

Търпението и постоянството са вашите ключови активи. Не забравяйте, че големите промени изискват време. Приоритизирайте и използвайте техники за релаксация, за да се заземите. Юпитер ще оказва благоприятно влияние върху вашето Слънце в бъдеще и положителните промени ще последват.

Пълнолуние на 7 октомври: На кои зодии ще донесе щастие и на кои - изпитания