Математическата революция на кошера: Пчелите разбират концепцията за числата

Мозъкът на пчелата (Apis mellifera) тежи по-малко от един милиграм и съдържа по-малко от един милион неврони, но това може да се окаже повече от достатъчно за изненадващо сложни изчисления. От десетилетия изследователи в областта на когнитивните науки и биолози спорят колко точно могат да разберат тези на пръв поглед прости насекоми. Отговорът може да звучи незначителен, но има сериозни последствия за това как функционира и еволюира интелигентността при различните видове. Сега екип от Университета Монаш в Австралия твърди, че има окончателен отговор относно интелигентността на пчелите: жизненоважните опрашители на Земята са доста добри в смятането.

Снимка: iStock

Предишни изследвания показаха, че пчелите разбират събиране, изваждане и дори понятието за нула. Докато скептиците опровергаха това с теорията, че насекомите реагират единствено на визуални сигнали, някои биолози, включително Скарлет Хауърд, останаха уверени в своята оценка. "Може да е трудно да се поставим в ума на пчелата, за да си представим как тя вижда света, но опитът да видим света през очите на животното е съществена част от нашата работа", заяви Хауърд в изявление, цитирано от "Popular Science". "Пчелите винаги ни изненадват с това как се движат в света, как интерпретират нашите въпроси и как вземат решения."

Пчелите и числата

За да проучи как пчелите възприемат околната среда, екипът на Хауърд преразгледа набор от стимули – в този случай чрез увеличаване на разнообразието и броя на черните фигури върху повърхност – но с една допълнителна особеност. В експериментите си те включиха и празна повърхност, която да символизира "нула". Използвайки стимули, основани на награди, те анализираха доколко добре пчелите успяват да разберат и да свържат честотата на появяване на числата с фигурите и числата въз основа на своите зрителни способности.

Снимка: iStock

Според проучването на екипа, публикувано наскоро в списанието "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences", те отхвърлиха теорията, че изборът на пчелите се влияе единствено от нисконивови перцептивни подсказки.

Още: Цъфтящата билка, която можете да засадите, за да привлечете пчели опрашители

"Това откритие силно подсказва, че пчелите се занимават с абстрактно числово мислене, вместо да разчитат само на пространствената честота – нещо, което чисто асоциативният, базиран на честотата механизъм не може да обясни“, пишат авторите на проучването. Неврологът и сътрудник от Университета в Тренто Мирко Занон добави: "Нашите резултати показват, че предишната критика не издържа, когато се вземе предвид биологията на животното."

Снимка: iStock

Извън лабораторните условия тези когнитивни умения могат да се изразят в способността на пчелата да брои венчелистчетата, за да определи и запомни кои растения са най-хранителни. Резултатите от изследването могат също да помогнат за усъвършенстването на моделирането на изкуствения интелект, като показват, че в някои случаи "по-малко е повече", що се отнася до изчислителните изисквания. Въпреки това, откритията на екипа подчертават важността на оценяването на широкия, често изненадващ спектър на познанието в природата. "Ние виждаме и възприемаме света по съвсем различен начин от животните, затова трябва да сме внимателни да не поставяме човешките перспективи и сетива в центъра, когато изучаваме интелигентността на животните", каза Хауърд, цитиран от "Popular Science".

Още: Като Луцифер: Откриха нов вид пчела с "дяволски" рога