Обявиха носителите на Нобеловата награда за химия

Сусуму Китагава, Ричард Робсън и Омар Яги спечелиха Нобеловата награда за химия, съобщи сайтът Nobelprize.org. Наградата им се присъжда от Кралската шведска академия на науките за "разработването на метало-органични рамки", обяви генералният ѝ секретар Ханс Елегрен. Тази година паричната равностойност на наградата е 11 милиона шведски крони (около 1,2 милиона щатски долара). Тя се поделя между тримата лауреати.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025

Още: Обявиха носителите на Нобеловата награда за физиология или медицина (СНИМКА)

Любопитни факти

Миналата година Нобеловата награда за химия беше присъдена на Демис Хасабис и Джон Джъмпър, които успешно използваха изкуствен интелект (ИИ), за да прогнозират структурата на почти всички известни протеини, и на Дейвид Бейкър, който установи как да контролира градивните частици на живота и да създава изцяло нови протеини.

Нобеловата награда за физика се присъжда от 1901 г. Първият ѝ лауреат е нидерландският химик Якобус вант Хоф за откритите от него закони на химичната динамика и осмотичното налягане на разтворите. Сред по-известните учени, удостоявани с Нобелова награда за химия, са Сванте Арениус (1903), Ърнест Ръдърфорд (1908), Мария Кюри (1911), Ирен и Фредерик Жолио-Кюри (1935), припомня БТА.

В последните дни бяха връчени Нобеловите награди за физиология или медицина (на Мери Бранкоу и Фред Рамсдел и японецът Шимон Сакагучи) и за физика (Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Мартинис).

Още: Любопитни факти за Нобеловата награда за физиология или медицина