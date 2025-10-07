Трима са носителите на Нобеловата награда за физика за 2025 г.

Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Мартинис спечелиха Нобеловата награда за физика, съобщи сайтът Nobelprize.org. Наградата им се присъжда от Кралската шведска академия на науките "за откриването на макроскопичното квантово-механично тунелиране и квантуване на енергия в електрическа верига". Тази година паричната равностойност на наградата е 11 милиона шведски крони (около 1,2 милиона щатски долара). Тя се поделя между тримата лауреати.

На 6 октомври бе връчена и Нобеловата награда за физиология и медицина, като тази година носители са американците Мери Бранкоу и Фред Рамсдел и японецът Шимон Сакагучи за открития в областта на периферната имунна толерантност, обяви генералният секретар на Нобеловия комитет Томас Перлман.

Нобелова награда за физика от 1901 г.

Миналата година Нобеловата награда за физика беше присъдена на Джон Хопфийлд и Джефри Хинтън за "основополагащите им открития и изобретения, които позволяват машинно обучение с изкуствени невронни мрежи", обяви Кралската шведска академия на науките.

Нобеловата награда за физика се присъжда от 1901 г. Първият ѝ лауреат е немският физик Вилхелм Рьонтген за откриването на нов вид лъчи, наречени на негово име. Сред по-известните учени, удостоявани с Нобеловата награда за физика, са Анри Бекерел, Пиер и Мария Кюри (1903), Макс Планк (1918), Алберт Айнщайн (1921), Нилс Бор (1922), Лев Ландау (1962), Пьотър Капица (1978), припомня БТА.