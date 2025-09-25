Войната в Украйна:

Oткриха и торса на статуята на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

25 септември 2025, 08:35 часа 340 прочитания 0 коментара
Oткриха и торса на статуята на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Екипът на професор д-р Людмил Вагалински, ръководител на разкопките в античния град Хераклея Синтика, откри торса на статуя на Херакъл. По време на проучвания на 23 септември беше намерен и друг фрагмент от скулптурата. Работата в античния град продължава по план. „Много важно е да разберем контекста, в който е оставена статуята. Находката е ценна. В момента се занимаваме с епиграфия, за да изясним защо статуята е там и кога е поставена. Това са важни детайли“, каза професорът пред БТА.

Повече за продължаващите разкопки

Той поясни, че продължава работата по проследяване на Югозападния ъгъл на храма, който все още липсва. „Той е бил разрушен в дълбочина, но очакваме скоро да бъде открит, за да имаме пълен план на храма. Знам, че за хората стратиграфията може да изглежда странна и скучна, но именно тя разказва историята на този храм“, категоричен е Вагалински.

Още: Шест жертви на древно земетресение са открити в Хераклея Синтика

В момента археолозите почистват покрив, паднал върху първия под на храма. „Храмът е имал няколко пода, тъй като е бил използван продължително време“, разказа професорът. Той добави, че до края на проучванията остават няколко дни и че работите трябва да приключат до края на септември. Екипът се надява да открие и нови находки, включително още части от статуята на Херакъл.

В проучванията участват 35 работници, от които осем археолози. Използва се и техника, тъй като работата се извършва на голяма дълбочина. „Работим доста организирано, имаме опит и познаваме обекта. Времето ни благоприятства – все още няма дъждове. Надявам се до края на месеца да имаме още интересни новини“, завърши професор Людмил Вагалински.

Археолози намериха доказателство за по-ранно тракийско селище край Хераклея Синтика

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
разкопки Хераклея Синтика информация 2025 Херакъл
Още от Интересно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес