Природен феномен: Активният вулкан, който изстрелва злато в атмосферата

Лава. Пепел. Ужасяваща смърт. Всичко това са добре познати и очаквани последствия от действащ вулкан. Но един вулкан, скрит дълбоко в най-отдалечените, замръзнали краища на нашата планета, следва свой собствен ритъм. На остров Рос в морето Рос, дълбок залив в Антарктида, връх Еребус изригва на около 1350 километра от географския Южен полюс. Най-южният активен вулкан в света кипи с постоянно езеро от пламтяща лава. И в газа, който постоянно се излива от тази врата към подземния свят, учените са открили микроскопични частици от кристално, елементарно злато.

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Според научна статия от 1991 г., публикувана в списанието "Geophysical Research Letters", Еребус изхвърля около 80 грама микроскопичен златен прах на ден, разпръсквайки го на разстояние до 1000 километра – а може би и по-далеч. Към днешна дата това е единственият известен вулкан в света, който изхвърля кристални частици от елементарно злато.

Златната загадка

Истинската загадка обаче е как изобщо златото се отделя от магмата. Всъщност наличието на злато във вулканичните емисии не е чак толкова необичайно. Химически са открити следи от злато в проби от Килауеа в Хавай, Етна в Италия, Августин в Аляска и Ел Чичон в Мексико. По-късни теоретични изследвания сочат, че златото може да се пренася в горещи вулканични течности, а вероятно и в газове. Това има смисъл. Вулканът е всъщност дупка в земната кора, през която разтопена материя от дълбоките недра на земята кипи нагоре.

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Много елементи, като мед, сребро, живак, арсен, селен и сяра, както и златото, се смесват в един великолепен, буквално "котел", където могат да се свързват с други елементи, за да образуват съединения. Оттам златото не се изпарява като вода от чайник – точката на кипене на чистото злато е много по-висока от вулканичните температури. Вместо това се смята, че то се пренася от летливи съединения, съдържащи хлор или сяра, които могат да съществуват в горещите вулканични газове.

Mount Erebus, Antarctica's tallest active volcano at 3,794 meters, has been erupting continuously since at least 1841. It hosts one of only five known permanent lava lakes on Earth, which stays red-hot even through Antarctic winters. But its most surprising feature is what's in… pic.twitter.com/Ur6J6Lnt7y — Interesting Engineering (@IntEngineering) May 4, 2026

Но според екип, ръководен от геохимичката Кимбърли Мийкър от Института по минно дело и технологии в Ню Мексико, САЩ, златото от Еребус прави нещо, което не е наблюдавано при никой друг вулкан. Като част от изследването си на емисиите от връх Еребус, изследователите събират проби от снега около вулканичния кратер, от газовия стълб, излизащ от лавовото езеро, и от антарктическата тропосфера на разстояние до 1000 километра от вулкана.

И в трите набора от проби те откриват частици от чисто злато с размери от порядъка на микрона. Под електронен микроскоп частиците изглеждаха като сложни, фасетирани, почти идеално геометрични кристали, а не като неравномерни петънца, като някои от тях имат диаметър до около 60 микрометра. Очакваното дневно количество от 80 грама всъщност е малко по-малко от това, отчетено за някои други вулкани. Въз основа на наличните по това време измервания, Килауеа изхвърля около 500 до 800 грама злато на ден, докато оценките за Етна достигат до 2,4 килограма.

Уникален вулкан

Но има нещо уникално в Еребус, което позволява на златото да се отдели от съединенията, които го задържат във вулканичните емисии. Един от моделите, предложени от изследователите, е, че златото се изнася от лавата в летливи съединения, съдържащи хлор. Докато газовете се охлаждат, златото кристализира от тези съединения, преди в крайна сметка да се отложи върху антарктическия лед. Една от трудностите при този модел е, че газът съдържа много малко злато; при тези условия спонтанното образуване на красиво оформени кристали във въздуха е много трудно.

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Друг сценарий, предложен по-късно от вулканолога Филип Кайл от Института по минно дело и технологии в Ню Мексико, член на изследователския екип, е, че златото се образува по-постепенно под формата на кора върху повърхността на лавовото езеро, преди да бъде издигнато нагоре от издигащите се газове.

Mount Erebus is the second-highest volcano in Antarctica and the southernmost active volcano on Earth

It is also the site of the 1979 Air NZ Flight 901

Here is the last #Sentinel2 🇪🇺🛰 acquisition of the season, from 5 March

Next image in the Antarctic spring!

More info below pic.twitter.com/PaDKl9uiEL — Copernicus EU (@CopernicusEU) April 17, 2019

От откритието обаче са минали повече от 30 години, а ние все още нямаме конкретен отговор. Нещо в планината Еребус – дали е химичният състав, температурата на околната среда, геологията или нещо друго – изглежда ѝ придава уникалната способност да поръсва снега със златен прах като пакостливо духче, пише още "Science Alert".

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