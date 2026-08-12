Археолози предполагат, че са открили части от Александрийския фар

Археолози откриха 22 масивни каменни фрагмента от дъното на Средиземно море близо до Александрия, които може да са части от известния Александрийски фар - едно от седемте чудеса на древния свят. Някои от повдигнатите блокове тежат между 70 и 80 тона. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Откритието е направено по време на археологическия проект PHAROS. Научната част на проучването е ръководена от археолога и архитект Изабел Хайри, представляваща Френския национален център за научни изследвания (CNRS) и Центъра за александрийски изследвания (CEAlex). Операцията се контролира от египетското Министерство на туризма и антиките.

Какви фрагменти са открили археолозите?

Сред извадените на повърхността находки са големи трегери и рамки на врати, праг, масивни плочи, които биха могли да са били част от основата на конструкцията, както и елементи, чието предназначение не е било установено преди това. Изследователите откриха и част от пилон с врата, декориран в египетски стил от елинистическия период.

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Според учените, откритите детайли биха могли да бъдат част от монументалния вход на Александрийския фар. Това може също да показва, че архитектурата на сградата е съчетавала гръцки и египетски традиции.

Поради теглото на блоковете, повдигането им по обичайния начин беше невъзможно - в операцията бяха включени баржа и кран. Следващият етап ще бъде детайлно проучване на находките и тяхното дигитализиране с помощта на високопрецизна фотограметрия. Въз основа на голям брой изображения, специалистите ще създадат точни триизмерни модели на всеки фрагмент.

Новите данни ще бъдат комбинирани с цифрови модели на повече от 100 други блока, които са били сканирани директно от морското дъно през последното десетилетие. По този начин учените планират да пресъздадат Александрийския фар в дигитален формат, стъпка по стъпка.

Хиляди предмети, открити на морското дъно

Руините край бреговете на Александрия са открити за първи път през 1968 г., но обширните разкопки на обекта започват много по-късно. По време на подводни разкопки през 1994 г. експертите преброяват над 3300 обекта, включително сфинксове, обелиски, колони и големи гранитни блокове.

Експедиция, водена от археолога Жан-Ив Емперьор, официално идентифицира и каталогизира потопените останки през 1995 г. Оттогава изследователите изучават обекта в продължение на близо три десетилетия.

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Сега учените се опитват да сглобят един вид триизмерен пъзел. Сравняват се цифрови модели на отделни части, за да се тестват различни хипотези за конструкцията на фара и последователността на неговото разрушаване. Допълнителни източници за реконструкцията са древни текстове и изображения на конструкцията.

Александрийският фар е едно от седемте чудеса на древния свят. Той е построен на остров Фарос в началото на 3 век пр.н.е. по заповед на Птолемей I Сотер. Авторството на проекта традиционно се приписва на Сострат от Книд.

С височина над 100 метра, фарът е бил една от най-високите структури, строени някога от хора. В продължение на повече от хиляда години фарът е служил като ориентир за корабите, пътуващи към пристанището на Александрия.

С течение на времето конструкцията претърпява значителни щети от земетресения. Земетресението от 1303 г. е особено разрушително, след което фарът никога не е възстановен. По-късно каменните му елементи започват да се използват като строителен материал. До 1477 г. част от останките на древната конструкция стават част от цитаделата Кайтбай, построена на мястото на фара.

Въпреки това, много фрагменти са се озовали в морето след разрушението и са останали там в продължение на векове. Именно тези блокове са запазили важни архитектурни детайли, благодарение на които учените сега се опитват да установят по-точно как е изглеждало едно от най-известните чудеса на древния свят.

Припомняме, че потънал римски кораб със стотици древни амфори беше открит наскоро. Находката е открита на дълбочина около 46 метра близо до Сицилия. Археолозите я определят като едно от най-важните подводни археологически открития през последните години.

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