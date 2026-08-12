Библейското „чудо“ с Мъртвото море, което смая учените: Наистина ли се сбъдва пророчеството за края на света?

Появата на изолирани сладководни лагуни и обезсолени крайбрежни райони на Мъртво море, където животът внезапно започна да процъфтява, предизвика голям резонанс сред учените и вярващите. Докато религиозните общности виждат това като изпълнение на древни пророчества за края на света, учените обясняват феномена с бързо спадане на нивото на водата в библейския резервоар. За това пише „Дейли Стар“ .

Библейските пророчества и „живата вода“

Някои религиозни общности са направили ясни паралели между неочакваната поява на миниатюрни екосистеми и пророчествата, написани преди повече от 2500 години. Според книгата на Езекиил ще дойде ден, когато прясна вода ще потече от Йерусалим на изток и ще излекува мъртвите солени езера, вдъхвайки живот на всичко наоколо.

Подобни предсказания са направени от пророк Захария, който описва потоци от „жива вода“, които ще превърнат най-ниската точка на планетата в процъфтяващ оазис. За много вярващи появата на тръстика, насекоми и дори малки птици по бреговете на най-соленото езеро в света изглежда като буквално изпълнение на тези древни текстове.

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Мистичното настроение се подсилва от още едно удивително откритие от същия регион. Наскоро учените успяха да покълнат семената на древна юдейска финикова палма, която е на около две хиляди години, и която за ентусиастите се е превърнала в още един мощен символ на библейското възкресение на природата.

Научно обяснение на феномена

Изследователите имат напълно рационално обяснение за тези събития и ги свързват със световната екологична криза и катастрофалното затъване на Мъртво море. Дъждовната вода от планинските райони се просмуква през варовик в подземни водоносни хоризонти и когато нивото на соленото езеро спадне, тези скрити сладководни извори просто излизат на повърхността.

Докато се движи под земята, сладката вода разтваря огромни залежи от сол, създавайки обширни кухини и опасни карстови дупки. Днес по израелското крайбрежие са регистрирани над 9000 такива дупки, които разрушават пътища, но също така създават изолирани резервоари със сладка вода, където може да процъфтява нов живот.

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Защо рибата не е предвестник на Апокалипсиса

Снимки на риби, за които се твърди, че са открити в Мъртво море, предизвикаха фурор онлайн. Експертите обаче бързо развенчаха този мит: морските обитатели плуват изключително в изолирани сладководни басейни, образувани от подземни извори, и не влизат в контакт с основната водна площ.

Тази разлика е критична, тъй като самото Мъртво море остава хиперсолено и напълно негодно за живот на каквито и да е видими същества. Концентрацията на сол там е около 34%, което прави водата смъртоносна за рибите, така че засега не се говори за някакво мащабно „изцеление“ на езерото.

Учените също предупреждават да не се правят прибързани заключения за началото на края на света, тъй като библейските текстове описват много по-голяма поредица от събития. Според пророчеството, преди да се появят лечебните води, Елеонската планина трябва да се раздели на две и в Йерусалим да се появи нов, възстановен храм.

В момента нито една от тези катастрофални или архитектурни промени не е настъпила и Елеонската планина е останала непокътната. Следователно, учените и разумните изследователи на религията разглеждат появата на зелени оазиси единствено като интересен хидрогеоложки процес, а не като истинско начало на библейския Апокалипсис.

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