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Такава диня не сте виждали: Наложи се да я носят с количка (ВИДЕО)

13 август 2026, 9:36 часа 780 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Такава диня не сте виждали: Наложи се да я носят с количка (ВИДЕО)

В Унгария отгледаха гигантска диня с тегло близо 84 кг, съобщава беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Гигантът е отгледан от земеделския производител Тамаш Дарваш от село Меджешбодзаш, който се занимава с отглеждане на дини от повече от 30 години. Плодът е толкова огромен, че пренасянето му до вкъщи от един човек би било сериозно предизвикателство. Видно от кадрите собствениците на динята я пренасят с количка и определено в процеса са се включили няколко човека. 

Счупен ли е рекордът?

Унгарският рекордьор по тегло обаче все още е далеч от световния рекорд: най-голямата диня, регистрирана някога, е тежала 159 кг и е отгледана в Тенеси, САЩ, през 2013 г.

Преди унгарския гигант е документиран случай на огромна диня в Латвия. Там беше отгледана диня с тегло 46 кг. ОШЕ: Защо гледаме "дупето" на динята и дава ли ни то знаци за нейната зрялост? 

Сортът използван за гигантски дини

Прави впечатление, че навсякъде сортът, използван за гигантски дини е „Каролина Крос“ (Carolina Cross). Това е доста известен сорт сред градинарите, които искат да отгледат огромни дини и да счупят рекорда на най-голямата диня в света.

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Става въпрос за сорт, създаден през 70-те години на XX век в Северна Каролина, САЩ. ОЩЕ: Как колтученето при отглеждането на дини гарантира богатата реколта

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Унгария рекорд Диня
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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