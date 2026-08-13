Такава диня не сте виждали: Наложи се да я носят с количка (ВИДЕО)

В Унгария отгледаха гигантска диня с тегло близо 84 кг, съобщава беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Гигантът е отгледан от земеделския производител Тамаш Дарваш от село Меджешбодзаш, който се занимава с отглеждане на дини от повече от 30 години. Плодът е толкова огромен, че пренасянето му до вкъщи от един човек би било сериозно предизвикателство. Видно от кадрите собствениците на динята я пренасят с количка и определено в процеса са се включили няколко човека.
🍉 A monster watermelon weighing nearly 84 kg was grown in Hungary— NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2026
The giant was grown by farmer Tamás Darvas from the village of Medgyesbodzás, who has been cultivating watermelons for more than 30 years. The fruit is so enormous that carrying it home alone would be quite a… pic.twitter.com/L8uRSNeCFL
Счупен ли е рекордът?
Унгарският рекордьор по тегло обаче все още е далеч от световния рекорд: най-голямата диня, регистрирана някога, е тежала 159 кг и е отгледана в Тенеси, САЩ, през 2013 г.
Преди унгарския гигант е документиран случай на огромна диня в Латвия. Там беше отгледана диня с тегло 46 кг. ОШЕ: Защо гледаме "дупето" на динята и дава ли ни то знаци за нейната зрялост?
Сортът използван за гигантски дини
Прави впечатление, че навсякъде сортът, използван за гигантски дини е „Каролина Крос“ (Carolina Cross). Това е доста известен сорт сред градинарите, които искат да отгледат огромни дини и да счупят рекорда на най-голямата диня в света.
Става въпрос за сорт, създаден през 70-те години на XX век в Северна Каролина, САЩ. ОЩЕ: Как колтученето при отглеждането на дини гарантира богатата реколта