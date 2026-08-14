Хитлеровата олимпиада в цвят: Берлин, 1936 (ВИДЕО)

Как един спортен празник бе превърнат в пропаганда – и защо си заслужава да го видим отново, 90 години по-късно

През август 1936 г. Берлин посреща най-голямото спортно събитие на своето време – Олимпийските игри, продължили 16 дни и превърнали се в двойствен спомен: от една страна, арена на невероятни спортни постижения, от друга – витрина, изгодно използвана от режима на Хитлер за пропаганда.

Именно този двоен прочит е в основата на новия документален филм Hitler's Games in Colour: Berlin 1936 | Събота, 15 август, 22:00 ч., повторение: 23 август, 20:45 ч. Година: 2026, който Viasat History представя на българската публика – история, разказана не за да оправдае или възвеличи нацисткия режим, а за да го постави под лупата на историята, там, където му е мястото.

С помощта на авангардна реставрация и оцветяване на архивни кадри, филмът връща зрителя в атмосферата на 1936 г. с рядко срещана яснота. Игрите в Берлин са и технологична революция: близо 4000 спортисти от 49 държави се състезават в 129 дисциплини, а събитието е първата в историята телевизионно излъчена Олимпиада – около 25 зали в Берлин позволяват на местните жители да следят на живо безплатно. Именно тогава се ражда и щафетата с олимпийския факел, тръгваща от Олимпия, Гърция – традиция, запазена и до днес.

Игрите се провеждат в напрегната политическа атмосфера – заплахата от международен бойкот принуждава Международния олимпийски комитет да поиска гаранции, че в германския отбор ще бъдат допуснати квалифицирани еврейски спортисти. В крайна сметка на терена излиза само фехтовачката Хелене Майер, донесла на Германия сребърен медал – жест, който по-скоро прикрива, отколкото опровергава расистката политика на режима.

Централна фигура в разказа е американският спринтьор Джеси Оуенс, който печели четири златни медала – в 100 м, 200 м, дългия скок и щафетата 4х100 м – и на практика разбива нацистката теория за арийско превъзходство пред очите на самия Хитлер. Оуенс не е единствен: американският отбор включва 18 чернокожи атлети, донесли на страната си 14 медала – около една четвърт от целия медален актив на САЩ.

Документалният филм отделя специално внимание и на Лени Рийфенщал – режисьорката, натоварена от режима да заснеме официалния филм за Игрите, по-късно озаглавен „Олимпия". Мащабът на продукцията е безпрецедентен за времето си: екип от близо 100 оператори, обучавани месеци наред, заема позиции в изкопани под пистата ями, на трибуните и по маршрутите на състезанията, а само за церемонията по откриването Рийфенщал разполага с 36 камери едновременно.

За да улови въздушна перспектива, тя монтира автоматични камери на балони, а по-късно въвежда и подводна камера, която следва скачачите във въздуха и се потапя с тях във водата, докато операторът сменя фокуса под повърхността – техника, смятана и днес за едно от най-смелите ѝ нововъведения. Именно тази естетическа изобретателност прави филма толкова ефективен инструмент за пропаганда, финансирана изцяло от нацисткото правителство – дилема, която документалният филм разглежда без заобикалки.

Игрите в Берлин остават в историята и заради това, което предстои. Само осем години по-късно Европа е опустошена от война, а през 1972 г. Олимпиадата в Мюнхен – домакинствана отново от Германия – бива белязана от трагедия, когато палестинската групировка „Черен септември" отвлича и убива 11 израелски спортисти и треньори.

За мнозина историци тези две Олимпиади, отделени от близо четири десетилетия, се превръщат в горчив паралел за това как спортният идеал за мир многократно е бил помрачаван от политическо насилие на германска земя.

Темата продължава да вълнува поп културата и днес. Историята на Джеси Оуенс е разказана и на голям екран във филма „Race" (2016), а събитията около американския отбор по гребане на същите Игри вдъхновяват хитовия филм „The Boys in the Boat" (2023) на Джордж Клуни.

Трагедията в Мюнхен пък стои в основата на филма на Стивън Спилбърг „Мюнхен" (2005) и на отличения с „Оскар" документален разказ „One Day in September" (1999) – доказателство, че тези 16 дни през 1936 г. и последвалата ги история продължават да бъдат извор на разказ близо век по-късно.

Важно е да се подчертае: филмът не е апология на Хитлер или нацисткия режим. Напротив – чрез съвременната технология за реставрация той дава на зрителите възможност да видят с нови очи как един спортен празник е бил инструментализиран и защо бдителността към подобни манипулации остава актуална и днес.

Оцветените кадри правят миналото осезаемо близко – точно затова е важно то да бъде разказано вярно.

„Хитлеровата олимпиада в цвят: Берлин, 1936 г." дебютира по Viasat History на 15 август в 22:00 часа, с повторение на 23 август в 20:45 часа.

Видео за Viasat History сезон, посветен на живота в Райха

Рубрика: Сезон, посветен на живота в Райха - всяка събота

Какви са били нацистките лидери зад затворени врати? Как са се справяли тези, които са живели в близост до Хитлер, ден след ден? И колко нормален е бил животът на обикновените германци? Зад маршируващите оркестри и олимпийската пищност се крият частни вили, семейни домашни филми и спокойните домашни рутини на мъжете, извършвали геноцид.

Новооцветени кадри и невиждани досега лични филми повдигат завесата както върху архитектите на Третия райх, така и върху неговите обикновени граждани. Това не е войната, която познавате, а светът, който я е направил възможна.

събота, 15 август

07:05 Титаните на Студената война, сезон 2, еп. 2

10:25 Нацизмът: нишките на злото, сезон 1, еп. 19-21

13:15 Най-великите събития от Втората световна война в цвят, сезон 1, еп. 1-5

22:00 Хитлеровата олимпиада в цвят: Берлин, 1936 г.

събота, 22 август

09:15 Хитлеровата олимпиада в цвят: Берлин, 1936 г.

10:35 Нацизмът: нишките на злото, сезон 1, еп. 22 - 24

13:25 Най-великите събития от Втората световна война в цвят, сезон 1, еп. 6-110

22:00 Домашни видеозаписи от нацистка Германия, сезон 1, еп. 1- 2

събота, 29 август

10:25 Властта на Хитлер, сезон 1, еп. 1-3

13:45 Хитлеровата олимпиада в цвят: Берлин, 1936 г.

14:55 Тайни на нацистката военна машина, сезон 1, еп. 1-4

22:00 Да живееш с Хитлер, сезон 1, еп. 1-3

Пълната програма на ТВ канала е на www.viasathistory.eu/bg