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От дървото до бутилката: Ето как се добиват винените тапи (ВИДЕО)

12 август 2026, 9:37 часа 580 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
От дървото до бутилката: Ето как се добиват винените тапи (ВИДЕО)

Тапите за вино се изработват от кората на корковия дъб. Тя се отстранява внимателно на ръка със специални брадви, без да се уврежда живата част на ствола. След това дървото продължава да расте и постепенно образува нов слой кора. Обикновено кора от едно и също дърво може да се добива само веднъж на всеки 9–12 години, което превръща производството на корк в изключително бавен процес.

Можете да отворите бутилка вино за броени секунди. А на корковата тапа в нея може да са били нужни близо десет години, за да порасне.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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