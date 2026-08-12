От дървото до бутилката: Ето как се добиват винените тапи (ВИДЕО)

Тапите за вино се изработват от кората на корковия дъб. Тя се отстранява внимателно на ръка със специални брадви, без да се уврежда живата част на ствола. След това дървото продължава да расте и постепенно образува нов слой кора. Обикновено кора от едно и също дърво може да се добива само веднъж на всеки 9–12 години, което превръща производството на корк в изключително бавен процес.
Можете да отворите бутилка вино за броени секунди. А на корковата тапа в нея може да са били нужни близо десет години, за да порасне.
🍷 This is how bark is harvested for wine corks — without cutting down the tree— NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2026
Wine corks are made from the bark of the cork oak.
It is carefully stripped by hand using special axes, without damaging the living part of the trunk. The tree then continues to grow and gradually… pic.twitter.com/GVCtcdacIU