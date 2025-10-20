Стълб с издълбано човешко лице може да пренапише праисторията (ВИДЕО)

В един от най-старите археологически обекти от каменната ера в света – Карахан тепе в югоизточна Турция – изследователи са открили Т-образен каменен стълб с издълбано човешко лице. Датиращ отпреди около 12 000 години, този експонат с височина метър и половина е първият по рода си, открит в района. Това всъщност е и най-ранният пример за неолитен човек, издълбаван върху Т-образна колона.

Археолози са намерили много скални стълбове в турския Таш Тепелер, или „Каменните хълмове“, групата от праисторически обекти, която включва Карахан тепе и Гьобекли тепе – обект на световното наследство на ЮНЕСКО и най-старият храмов комплекс в света. Много от тези стълбове, подобно на наскоро открития, са служили за структурна цел: да поддържат покривите на древни сгради. Но историците смятат, че тези Т-образни стълбове са били направени и за да символизират хора. Според изявление на турското министерство на културата и туризма, всички открити преди това стълбове са били гравирани с човешки ръце или длани, а също животни.

„Може да се каже, че единственият липсващ елемент в този модел беше лицето“, каза директорът на разкопките Неджми Карул, археолог в Истанбулския университет, пред Art Newspaper. „Колоната с човешко лице, на която се натъкнахме в структура, съдържаща битови елементи, запълва тази празнина.“

Повече за важното откритие

Опростеното лице на колоната с белези от дупки и пясъчен цвят е съставено от изпъкнала вежда и прав нос, което предполага дълбоко поставени очи. Тя наподобява издълбани лица, открити върху други видове артефакти в Карахан тепе, включително статуи и бюстове.

„Този ​​пример предоставя ясни доказателства, че Т-образните колони са символизирали хората и е уникален и абстрактен пример за себеизразяването на хората от този период“, казва Карул пред изданието. „Подобни находки допълнително определят когнитивната трансформация, която хората са претърпели през неолитната епоха.“

За Карахан тепе

Карахан тепе, открито през 1997 г., е разположено в сухия турски национален парк Тек Тек. Състои се от структурирани помещения, издълбани в скалната основа, много от които са пълни със статуи и резбовани колони. Някои от тези жилища са съдържали и древни инструменти, като точилници, хавани и чукалки.

Древните ловци-събирачи са построили Карахан тепе, Гьобекли тепе и другите селища в района през 10-то хилядолетие пр.н.е., преди появата на земеделието. Карахан тепе е било населено около 1500 години, след което жителите му са го изоставили, според Art Newspaper. Обектите доказват, че противно на широко разпространеното схващане, хората са се заселили в постоянни жилища, преди да практикуват животновъдство и земеделие. Както Карул каза през 2021 г., Карахан тепе показва, че „земеделието не е причина, а следствие от уседналия живот“.

Карахан тепе и Гьобекли тепе са изпълнени със символична скулптура. Забележително е, че първото съдържа стая, изпълнена с 11 монументални каменни резби на фалоси – един от най-ранните примери за „фалически символизъм“, каза Карул пред Art Newspaper през 2021 г. На други места в Карахан тепе има релефи, изобразяващи насекоми, змии, лисица и други бозайници, както и хищници, хапещи главите на мъже.

Каменните хълмове са „дом на може би най-великолепните селища от неолитната епоха“, казва Карул. „Едно от нещата, на които Карахан тепе ни научи през първата ни година, беше, че нищо, с което се сблъскваме, не би било най-голямата изненада.“