Кой пази авторското право при финансиране на проекти по ПВУ? Говори Иван Димитров (ВИДЕО)

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България е стратегически инструмент за развитие, чрез който страната ни получава средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз – част от инициативата NextGenerationEU. В него специално внимание се отделя на творческите индустрии, културните политики и местните културни инициативи, които са ключови за устойчивото развитие на българската култура.

Ето защо дружеството "МузикАутор" отбелязва в своя позиция, че при вече проведените процедури за финансиране от Национален фонд „Култура“ (НФК), както и в предстоящите сесии на общинските културни програми, липсва изискване за представяне на доказателства за уредени авторски права при кандидатстване на проекти за одобрение, включващи публично изпълнение на музика. Това създава реален риск от нарушения на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и неправомерно използване на публични средства.

Съгласно закона, организаторите на събития с музика са задължени предварително и писмено да уредят авторските права или директно с правоносителите или чрез споразумение с организация за колективно управление на права.

„Неуреждането на авторските права при публично финансирани културни събития е недопустимо. Това ощетява авторите материално и морално и подкопава доверието в културната политика на държавата. Средствата по НПВУ трябва да бъдат разходвани не само ефективно, но и законосъобразно, в защита на българските творци,“ заявява Иван Димитров, изпълнителен на "МузикАутор", който бе и специален гост на предаването "Студио Actualno", за да изложи мотивите на дружеството.

