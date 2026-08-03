Къде бъркат хората на Радев: Анализ на Ружа Райчева (ВИДЕО)

Депутатите си почиват. Доста дълга почивка си взеха, очаквах да е по-кратка, тъй като имат доста неотложни задачи, но това не се случи.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” журналистът Ружа Райчева, коментирайки финала на настоящия политически сезон.

Има групи от хора, които виждат нещата черно-бяло. Това са групите, които мислят себе си за по-големи от това, което са, каза тя.

По думите ѝ какво е искало да постигне новото правителство и какво е постигнало във външната политика, са две различни неща.

Правителството бе неуверено, имаше гафове по така наречената “Киевска декларация”. Другата грешка на правителството е темата със самолетите в авиобаза “Безмер”. Трябваше политиците да кажат от самото начало нещата такива, каквито са, посочи Райчева.

Според нея за това и Илияна Йотова е излязла напред с представянето си като кандидат за президент - за да се смени темата в публичното пространство.

Мълчанието от страна на хората на Радев е показателно. Това е тяхната комуникационна стратегия - да не говорят. Това обаче ще трябва да спре, убедена е още Райчева. Тя каза, че в България има и руска, и американска пропаганда.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.